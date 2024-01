Lindauer Bundespolizisten haben am Samstag insgesamt 14 Migranten aufgegriffen, die versucht hatten, unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Mit einem zurückgewiesenen syrischen Staatsangehörigen gab es bereits am nächsten Morgen ein Wiedersehen.

Wie die Lindauer Bundespolizei mitteilt, kontrollierten Beamten am Samstagmittag, 13. Januar, in einem Euro-City-Zug einen syrischen Reisenden. Der 23-Jährige hatte lediglich seinen Reisepass und einen Zugfahrschein für die Strecke St. Margrethen-München dabei. Einen Aufenthaltstitel blieb er den Beamten jedoch schuldig.

Die Bundespolizisten ermittelten, dass der Mann von seiner in Berlin lebenden Schwester finanzielle Unterstützung in Höhe von 600 Euro und Hilfe bei der Organisation der Reise erhalten hatte. Die Beamten fanden außerdem heraus, dass er bereits eine Woche zuvor an der italienisch-schweizerischen Grenze kontrolliert worden war und eine Wegweisungsverfügung erhalten hatte.

Am Lindauer Inselbahnhof endet die Reise

Am Abend musste der Mann, der eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise erhielt, nach Österreich zurück. Seine Schwester muss sich wegen Beihilfe verantworten, so die Bundespolizei weiter.

Doch bereits am nächsten Morgen gab es ein Wiedersehen mit dem Syrer. Ein Bundespolizist, der sich auf dem Weg zum Frühdienst befand, erkannte den Mann am Lindauer Inselbahnhof wieder. Dieses Mal hatte der 23-Jährige unter anderem ein Zugticket für die Strecke Bregenz-Lindau vom Vorabend dabei.

Einreise- und Aufenthaltsverbot

Der Beschuldigte wurde wegen unerlaubter Einreise sowie unerlaubten Aufenthalts angezeigt und mit einem vierjährigen Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik belegt. Die Beamten führten den Mann beim Amtsgericht Lindau vor und übergaben ihn den österreichischen Behörden.