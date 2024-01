Ein Wechsel, der hohe Wellen schlägt

Zukünftig stürmt Zack Bross für die EV Lindau Islanders in der Eishockey-Oberliga Süd. Mitten in der Saison verlässt der Toptorjäger den TSV Peißenberg, Zweiter der Bayernliga. Ein Wechsel, der den Fans der Miners überhaupt nicht gefällt - es gab sehr viele Kommentare in diese Richtung. Ob der 27-jährige US-Amerikaner schon am Wochenende für seinen neuen Verein debütiert, „entscheidet sich kurzfristig“, sagt Milo Markovic, Sportlicher Leiter des EVL. Damit er am Freitagabend im Heimspiel gegen den Stuttgarter EC (19.30 Uhr) und am Sonntagabend beim Deggendorfer EC (18.45 Uhr) spielen darf, müssen alle Passformalitäten geklärt sein.

Markovic hat übrigens Verständnis für den Unmut der Peißenberger Fans. Der Bayernligist verliert mitten in der Saison seinen besten Angreifer, so steuerte Bross in 22 Spielen insgesamt 23 Tore und 25 Vorlagen bei - und das ist natürlich nie schön. Auch die Lindauer mussten mit solchen Situationen schon umgehen, Markovic erinnert sich in diesem Zusammenhang insbesondere an den Transfer von Daniel Schwamberger, der in der Spielzeit 2021/2022 von den Islanders zu den Selber Wölfen in die DEL2 wechselte.

Lindauer melden und löschen Kommentare

Bross wird sogar von einigen vorgeworfen, keinen Charakter zu haben. „Ich sage mal so: Man muss es ein Stück weit auch auf sich selbst übertragen. Wenn ich in meinem Beruf die Möglichkeit habe aufzusteigen, dann überlege ich“, schützt Markovic den Lindauer Neuzugang und sieht es aus Vereinssicht positiv: „Er kommt aus einer tieferen Liga und möchte sich nun auf einem höheren Level beweisen. Das spricht für den Ehrgeiz.“ Markovic weiß auch, dass jede Seite zwei Medaillen hat. Dennoch war die Art und Weise einiger Unmutsbekundungen auf Facebook nach EVL-Angaben nicht tolerierbar. Der Eishockey-Oberligist sah sich sogar genötigt, manche Kommentare zu melden, zu löschen und deren Nutzer zu blockieren und führte dafür „Hass und Gewaltandrohung“ an.

Die Lindauer distanzieren sich auch davon, sich in irgendeiner Weise falsch verhalten zu haben. Bross ist von der Spielervermittlungsagentur „85 Sports Management“ bei höherklassigen Mannschaften angeboten worden und „als klar war, dass es keine Klausel gab, haben wir mit Peißenberg gesprochen“, betont Markovic. Die Lindauer hatten sofort Interesse an diesem Spieler, da er „Schnelligkeit und einen Zug zum Tor“ mitbringt. Bross sucht gerne den Abschluss, dazu glaubt Markovic, dass er den „Willen auf das Eis transportiert“.

Mit diesem Transfer haben die Lindauer auch ihre Strategie auf der Kontingentspieler-Position verändert. In der Vorsaison (Skylar Pacheco) sowie auch in dieser Spielzeit (Matthieu Desautels) haben die Islanders jeweils auf einen Verteidiger gesetzt. Kurz vor Weihnachten erfolgte die Trennung von Desautels, mit Bross holte Lindau aber nun einen Stürmer und die anderen beiden Importspieler Walker Sommer und Zachary Kaiser sind ebenfalls Angreifer. Markovic erklärt das mit der Überzeugung in die Fähigkeiten des US-Amerikaners. Und: „Mit Maurice Becker haben wir einen erfahrenen deutschen Verteidiger verpflichten können“, sagt der Sportliche Leiter des EVL. Darüber hinaus kann auch Vincenz Mayer bei Bedarf eine Lücke im Defensivbereich füllen.

Neuverpflichtungen sorgen für Zuversicht

Durch die Transfers in den vergangenen Tagen sieht sich der EVL für die nächsten Aufgaben gut aufgestellt - neben Bross und Becker sicherten sich die Inselstädter zudem noch per Förderlizenz die Dienste von Tommi Steffen von den Lausitzer Füchsen aus der DEL2. Ziel ist es, in die Pre-Play-offs einzuziehen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die nächsten Wochen gut gestalten werden. Die Mannschaft ist gut, das hat sie auch schon öfter bewiesen“, betont Markovic. Druck verspüre keiner, schließlich sei Lindau vom Etat her in der unteren Tabellenhälfte anzusiedeln. Zudem aktuelle Oberliga-Neunte realistisch, unter anderem mit den Verletzungen von Daniel Stiefenhofer und Marc Hofmann beklagten die Islanders um Cheftrainer John Sicinski den Ausfall von Leistungsträgern.

Im vergangenen Spiel bei den Heilbronner Falken zeigten die Lindauer ihre Qualität und machten dem Tabellendritten das Leben schwer. Letztlich gab es eine 3:4-Niederlage, im Nachgang ärgerten sich die Islanders vor allem über das zweite Gegentor. Nach Ansicht der Videobilder gaben die Schiedsrichter den Treffer von Alexander Dell, obwohl nicht eindeutig zu erkennen war, ob der Puck wirklich hinter der Linie war. Deshalb sei das eine „Fehlentscheidung“ für Markovic, in dieser Szene so zu handeln. Dass das Tor von Walker Sommer zum 4:4 (57.) wegen eines Fouls erst danach aberkannt wurde, obwohl niemand zuvor den Arm hob, „ist bitter im Gesamtkontext“, das müsse der EVL aber so hinnehmen. „Man kann es so entscheiden. Für die Schiedsrichter ist es auch nicht leicht“, so Markovic.

Heimspiel gegen den Tabellenletzten Stuttgarter EC

Nicht leicht werde laut des Sportlichen Leiters auch das Spiel am Freitag. Der Stuttgarter EC ist abgeschlagen Letzter und hat die vergangenen elf Spiele verloren. Aber: „Es ist egal, gegen wen es geht, man muss in dieser Liga 60 Minuten konzentriert spielen“, meint Markovic. Warnung genug ist, dass die Stuttgarter ihren letzten Saisonsieg am 3. Dezember in der Lindauer BPM-Arena (4:3 nach Verlängerung) feierten.