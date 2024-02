Ein Sieg, der gut tut

Die Young Islanders haben sich am vergangenen Wochenende erfolgreich präsentiert. Besonders gut tat der U17 der zweite Saisonsieg in der Eishockey-Landesliga.

„Wir haben zuerst an die Defensive gedacht und uns hinten aufgeopfert. Vorne sind wir endlich mal mit Elan vor das Tor gegangen und haben uns selbst belohnt“, sagte Lindaus U17-Trainer Martin Mairitsch nach dem 4:2-Erfolg gegen die SG Sonthofen/Kempten. „Das tut nach den Strapazen der vergangenen Wochen einfach nur gut.“ In der Landesliga rangieren die Young Islanders trotzdem noch auf dem letzten Platz.

Die Lindauer U20 trat in der Landesliga mit einem wiedererstarkten Kader gegen den ERC Lechbruck an. In einem engen Duell kontrollierten die Inselstädter das Spiel über 50 Minuten, ein Doppelschlag fünf Minuten vor Ende besiegelte jedoch die 2:3-Niederlage des Tabellenvorletzten. „Leider waren wir nicht konsequent genug. Wir hätten das Spiel konsequent zu Ende spielen und den Sieg einfahren müssen“, analysierte Trainer Spencer Eckhardt.

U15-Trainer freut sich über ansprechende Leistung

Der U15-Mannschaft gelang ein recht dominantes Spiel. Beim ERC Sonthofen setzte sich Lindau mit 6:2 durch. „Wir waren dauerhaft in Puckbesitz. Leider waren wir offensiv nicht in der Lage, die richtigen Lösungen zu finden und unsere Durchsetzungskraft zu zeigen. Mit zwei Kontern haben uns die Gegner bestraft. Alles in allem war es eine ansprechende Leistung“ verdeutlichte Trainer Patrick Prell, der mit seinem Team in der Landesliga auf Rang zwei hinter dem ECDC Memmingen liegt.

Durch harte Arbeit entführte die Lindauer U13 drei Punkte aus Schongau. Das Spiel endete 4:3 für die Young Islanders, Tabellendritter der Landesliga. „In einem sehr fairen Spiel war es mit die beste Leistung der Saison“, berichtete U13-Interimstrainer Marco Pinetti.

Die U7 ist beim Learn-to-Play-Turnier

Im Spiel der U11 gegen Bad Wörishofen ging es bereits ähnlich eng her wie im Hinspiel vor zwei Wochen. Das Spiel war vor allem durch zwei gebeutelte Mannschaften unvorhersehbar. „Leider hat man gemerkt, dass Bad Wörishofen den Sieg einfach mehr wollte. Sie sind mehr zum Tor gegangen, als wir verteidigt haben. Der Wille hat einfach den Unterschied gemacht“ erklärt Trainer Eckhardt.

Die Lindauer U9 war beim Turnier in Pfronten und begegnete am Sonntag zu Hause Dornbirn, Hard und Lustenau. „Am Samstag haben wir uns in sehr engen Spielen gegen starke Gegner wirklich gut behauptet und auch durchgesetzt. Sonntag haben wir das Turnier sehr einseitig gestaltet, hier hoffen wir in Zukunft wieder auf stärkere Turniere“, erklärt U9-Headcoach Marko Sakic.

Auch die Jüngsten der U7 waren am Sonntag bei wunderschönem Sonnenschein beim Learn-to-Play-Turnier in Hohenems im Einsatz. „Unsere Spieler hatten Spaß und haben wieder wertvolle Spielzeit erhalten. Dazu macht es mich besonders stolz, dass wir drei der vier Torhüter gestellt haben und diese auch noch super Leistungen gezeigt haben“, meinte Trainer Eckhardt.