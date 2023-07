Ein Prachtkater namens „Jambo“

Der rot–weiße Kater namens „Jambo“ wurde aufgrund eines Umzuges schweren Herzens im Juni ins Tierheim gebracht. Der zehnjährige Prachtkater war dort in Erstbesitz. Er ist ein ruhiger Kerl, der mit einer zweiten Katze aufgewachsen ist. Somit wäre das Vorhandensein einer weiteren Katze für ihn kein Problem. Jambo holt sich seine Streicheleinheiten nach Bedarf. Er ist aber ein liebenswerter Bursche, aber keine kleine Kinder gewöhnt. Schöne wäre für den Freigänger eine ruhige Wohngegend. Er genießt jedoch auch seine Zeit in der Wohnung. Vom Futter her ist er unproblematisch und frisst Nass– wie Trockenfutter, liebt Katzenmilch und auch mal Thunfisch. Wie alle Katzen im Tierheim ist er kastriert, tätowiert und geimpft. Wer sich für den liebeswerten Prachtkater interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon (08382) 72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim–lindau.de.