Es ist Heiligabend. Ein Hauch des Festessens hängt noch in der Luft und mischt sich mit Tannenduft. Die Bescherung steht kurz bevor. Unter dem Weihnachtsbaum liegen aber keine Berge von Weihnachtsgeschenken - nur ein Glas Honig.

Seit mehr als zehn Jahren steigt der Umsatz des Einzelhandels in den Weihnachtsmonaten November und Dezember. Das geht aus einer Statistik des Handelsverbands Deutschland (HDE) hervor. Für die letzten zwei Monate in diesem Jahr prognostizierte der HDE einen Umsatz von 120 Milliarden Euro.

Gleichzeitig geht es bedürftigen Menschen in Deutschland immer schlechter. Das erlebt auch die Mitorganisatorin der Herzenswünsche, Monika Bermetz. Sie erfüllt jährlich mit ihrem Team die Herzenswünsche in Lindau. Seit fünf Jahren beschenken sie Menschen in Lindau, die von niemandem beschenkt werden. „Es sind mehr geworden“, sagt sie.

Schenker sind erstaunt

Bei ihnen dürften sich Menschen alles wünschen. Doch kleine Dinge wie Essensgutscheine, Pflegeartikel, Hautcreme oder Lebensmittel seien der Dauerbrenner. Dieses Jahr wünschte sich jemand eine CD von der Zauberflöte. „Da freut sich jemand über schöne Musik an Weihnachten“, sagt Bermetz.

Manche Schenker packen zusätzlich einen Teddy in das Geschenk. (Foto: Privat )

Die Einfachheit der Wünsche erstaunt auch die Schenker. Eine davon berichtet über ihre Erfahrungen. Sie möchte aber anonym bleiben. Das sei schließlich der Sinn der Sache.

Sie habe mit ihrem Mann und ihrer Mutter jeweils eigentlich nur einen Zettel vom Wünschebaum nehmen wollen. Der Wunsch einer 93-Jährigen ließ die Schenkerin aber schlucken. Auf dem Herz stand nichts - außer einem Glas Honig.

Die Wünsche

„Das hat mich tief bedrückt“, sagt sie. Am Baum seien „bescheidene, ganz einfache Wünsche“ gehangen. Kurzerhand entschlossen sie sich gleich mehrere Herzen einzupacken und zu erfüllen - Hustenbonbons, Vollmilchschokolade oder echte Lebkuchen.

Die Rührung und die Freude bei den Menschen zu sehen, ist enorm. Monika Bermetz

Weil die Wünsche so einfach waren, habe sie zu den Geschenken einen kleinen Teddy dazugegeben. Ihrer Wohlstandssituation sei sie sich bewusst. Auch deshalb sei für sie die Familie in der Weihnachtszeit das Wichtigste. Sie schenkten sich nur selten etwas. Ganz im Gegensatz zum Durchschnitt in Deutschland.

Wie viel Deutschland verschenkt

Laut einer Umfrage des HDE verschenkt der zu Weihnachten nämlich 295 Euro. Dabei geben mehr als die Hälfte der Verbraucher gleich viel oder mehr als im Vorjahr aus.

Gleichzeitig ist für jemand anderen ein Glas Honig der einzige Weihnachtswunsch. Und das „in einem so reichen Land“, sagt der Vater der Schenkerin. Bernetz verrät, dass die meisten Schenker selbst nicht so viel hätten. „Die denken sich ich habe es wenigstens warm und habe zu essen“, sagt sie.

Im Lindaupark hängen jedes Jahr die Herzenswünsche zur Abholung. (Foto: Privat )

Einige der Geschenke würden auch ans Allgäustift gehen. Der Stift habe den Organisatorinnen der Herzenswünsche angeboten, bei der Geschenkverteilung dabei zu sein. „Die Rührung und die Freude bei den Menschen zu sehen, ist enorm“, sagt Bermetz. Sie erinnert sich an eine Frau, die gefütterte Hausstiefel bekam. „Sie hat direkt die Füße ausgestreckt und wollte die Schuhe anprobieren.“

Die Freude springe auch auf das Personal über, berichtet Einrichtungsleiterin Martina Piosik. „Viele hatten Gänsehaut oder sogar eine Träne im Auge vor Rührung“, sagt sie. Da die Bewohner teilweise nicht mehr in der Lage seien sich selbst etwas zu wünschen, beschäftigten sich die Pfleger damit, einen persönlichen Wunsch für die Bewohner zu finden.

Das Highlight

„Es ist schön zu sehen, dass sich die Leute dann wirklich über das Geschenk freuen“, sagt Piosik. Vor allem bei Demenzkranken sei ein solches Geschenk eine Bereicherung für die Zukunft. Sie vergessen schlichtweg, dass sie etwas geschenkt bekommen und könnten sich so über eine lange Zeit freuen.

Teilweise hätten die Bewohner keine Familie, die sich um sie kümmere. Ein kleines persönliches Geschenk sei für sie dann ein absolutes Highlight.

Rührende Momente

Während der Geschenkvergabe sei dann ein älterer Herr aufgestanden und habe an sein Glas geklopft, berichtet Bermetz. In einer kleinen Rede habe er sich bei den Frauen bedankt, die diese Aktion ermöglichen. „Das habe ich in der Situation nicht erwartet“, sagt Bermetz. Für sie sind es diese Momente, die für den wochenlangen Stress entschädigen.

Dank der Bescheidenheit der Hilfsbedürftigen konnte Bermetz mit ihrem Team jeden Wunsch erfüllen. Das funktioniert natürlich nicht überall. In etlichen Familien gibt es gerade zu Weihnachten Beschwerden über nicht erfüllte Wünsche. Dabei kann es doch so einfach sein - wenn man sieht, wie viel Freude man mit einem Glas Honig bewirken kann.