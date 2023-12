Ein Federbällchen mit Stiel

Der Landschaftspflegeverband Lindau-Westallgäu stellt unter dem Motto „Draußen umgeschaut“ alle zwei Monate eine Tier- oder Pflanzenart vor. Im Dezember/Januar ist es die Schwanzmeise.

Jetzt im Winter kann man verschiedene Vogelarten an Futterhäusern in den Gärten entdecken. Die zierliche Schwanzmeise (Aegithalos caudatus) kann auch immer wieder in kleinen Trupps auf die Schnelle vorbeischauen. Sie ist eine der kleinsten heimischen Vogelarten. Ihr Schwanz ist länger als ihr kugelig-runder Körper. Im Flug sieht sie aus wie ein Federbällchen, das einen Stiel hat. Sie wird auch „Pfannenstielchen“ genannt. Ihr Kopf kann unterschiedlich gefärbt sein. Die Schwanzmeisen Mitteleuropas haben einen breiten dunklen Seitenstreifen am Kopf. Solche, die aus Nordeuropa stammen und immer wieder auch bei uns zu sehen sind, haben einen weißen Kopf. Die Geschlechter unterscheiden sich in ihrem Aussehen nicht.

Die Schwanzmeise ist ein rastlos wirkender Vogel. Die Tiere sind sozial, leben zumeist in Gruppen und Schlafen in Gemeinschaften. Dank ihres geringen Gewichts und dem langen Schwanz können sie akrobatisch an den äußersten feinen Ästen in Gehölzen klettern. Diese Vogelart macht Jagd auf Insekten und Spinnen und lebt zumeist ganzjährig bei uns. Sie brütet in naturnahen Laub- und Mischwäldern, Auwäldern, Parks und Gehölzbeständen mit viel Unterwuchs und reich strukturierten Rändern.