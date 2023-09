Feuerwehr und Polizei werden zu einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Lindau gerufen. Das angebrannte Essen ist schnell gelöscht. Doch der Einsatz endet mit einem schweren Vorwurf: Die Polizei soll brutal gegen einen jungen Geflüchteten vorgegangen sein. Auch wenn Polizei und Zeugen den Ablauf der Nacht fast identisch schildern, gibt es zwei unterschiedliche Sichtweisen — an denen vermutlich auch die Einschätzung der Staatsanwaltschaft nichts ändern wird.

Unstrittig ist: Der junge Mann aus Afghanistan ist betrunken. Weil er Hunger hat, kocht er sich in der Nacht noch etwas. Dann schläft er ein und bemerkt nicht, dass das Essen auf dem Herd anbrennt. Weil es stark raucht, alarmiert die Vermieterin die Feuerwehr. Die rückt aus, auch die Polizei ist mit sieben Beamten vor Ort.

Sie holen den jungen Mann aus der Wohnung. Weil die Gefahr besteht, dass er eine Rauchgasvergiftung erlitten hat, soll er sich untersuchen lassen. Doch er weigert sich. Daraufhin überwältigen ihn die Polizeibeamten und nehmen ihn mit. Er muss die Nacht in der Zelle verbringen.

Wie erleben der junge Mann und seine Freunde den Einsatz?

Als er wach wird, stehen in seiner Wohnung Feuerwehrmänner mit Atemschutzmasken. „Da habe ich Todesangst bekommen“, sagt der 25–Jährige. Er ist vor neun Jahren nach Deutschland geflüchtet und lebt seit zwei Jahren in Lindau. Weil er Nachteile befürchtet, will er seinen Namen nicht in der Zeitung lesen.

Ich hatte Angst, deswegen bin ich so laut geworden. 25-Jähriger

Einsatzkräfte bringen ihn ins Freie, kurz darauf wird er von der Polizei umringt. Der Rettungsdienst drängt auf eine Untersuchung. Doch der 25–Jährige will nicht ins Krankenhaus. „Das ist doch die Freiheit des Menschen“, pocht er im Gespräch mit der Lindauer Zeitung darauf, selber entscheiden zu dürfen.

Dass er betrunken war, räumt er ein. Und auch „ein bisschen aggressiv“, wie er sagt. „Ich hatte Angst, deswegen bin ich so laut geworden“, sagt er und beteuert: „Ich tue niemandem was Schlechtes.“ Aber die Polizei habe ihn wie einen Schwerverbrecher behandelt.

Vermieterin und Freunde wollen vermitteln, mit dem jungen Mann sprechen. Sie wissen, dass er nur so reagiert, weil er angetrunken ist und weil ihn nach der langen Zeit auf der Flucht Uniformen erschrecken. Doch sie seien barsch von der Polizei zurückgeschickt worden. „Die wollten nicht, dass er sich beruhigt“, lautet der Vorwurf.

Was dann folgt, habe sie schockiert. Die Polizei drückt den Mann auf die Motorhaube und legt ihm Handschellen an. Dann drängen ihn die Beamten zu Boden: Zwei Polizisten knien auf seinem Rücken, der dritte fixiert mit seinen Beinen den Kopf des jungen Mannes wie in einem Schraubstock. „Ohne dass ich was gemacht habe“, beteuert der 25–Jährige. „Das war sehr verstörend“, sagt die Vermieterin.

Die Beamten nehmen ihn mit ins Präsidium. Schuhe trägt er nicht. Um sechs Uhr am nächsten Morgen lassen sie ihn gehen — barfuß.

Der Einsatz habe Spuren hinterlassen, auch körperliche. Im Krankenhaus seien Verletzungen dokumentiert worden: Prellungen und Schürfwunden, Quetschungen am Handgelenk. Ein Fußabdruck sei auf seinem Rücken sichtbar gewesen, sagt der 25–Jährige.

Für seine Vermieterin ist das kein Zufall. Sie ist sich sicher: Keiner ihrer deutschen Mieter wäre in dieser Situation so behandelt worden. „Das hat Methode.“

„Er tut, was er kann, um hier Fuß zu fassen“, sagt sie. Der junge Mann habe seine Lehre abgeschlossen und eine feste Arbeitsstelle. Doch anstatt seine schwierige Vergangenheit zu berücksichtigen, habe ihn die Polizei auf dem Kieker.

Seitdem er in Lindau lebe, werde er etwa zwei Mal die Woche von der Polizei kontrolliert. Wenn er mit seinen Freunden unterwegs ist, müsse immer nur er seine Papiere zeigen. „Da hast Du irgendwann keinen Bock mehr“, sagt er.

Wie verlief der Einsatz aus Sicht der Polizei?

Als die Einsatzkräfte in die verrauchte Wohnung gehen, wirkt der junge Mann desorientiert. „Er hat nicht verstanden, was vor sich ging“, sagt Polizeisprecher Holger Stabik.

Die Sanitäter weisen auf die Gefahr einer Rauchgasvergiftung hin. Die könne „lebensbedrohlich sein“ — bis zu 24 Stunden nach dem Ereignis, so Stabik weiter. Doch der junge Mann ist uneinsichtig.

Den Vorwurf, dass seine Bekannten ihn nicht beruhigen durften, weist die Polizei zurück. „Wir haben es zugelassen, aber es war nicht erfolgreich“, sagt der Pressesprecher. Irgendwann müssten die Polizisten eine Entscheidung treffen. Sie üben „unmittelbaren Zwang“ aus — mit dem Ziel, dass der Mann untersucht werden kann.

Dass so ein Einsatz für Zeugen verstörend sein kann, versteht Stabik. Wenn Polizisten Gewalt anwenden, sehe das für Außenstehende immer „ungut“ aus. Ziel sei, dass sich „beide Seiten möglichst nicht verletzen“ und die Polizei am Ende als Sieger vom Platz gehe, sagt Stabik. Er betont, dass der junge Mann sich „intensiv“ gewehrt habe.

Wie kooperativ er am nächsten Morgen war, weiß Stabik nicht. Von den Temperaturen her sei es jedenfalls keine Gefährdung gewesen, ihn barfuß nach Hause laufen zu lassen.

Ein Fall von rassistischer Gewalt?

War der Einsatz unverhältnismäßig? „Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst“, sagt Stabik. Nach der Anfrage der Lindauer Zeitung seien die Stellungnahmen der am Einsatz beteiligten Beamten und Rettungssanitäter an die Staatsanwaltschaft Kempten weitergeleitet worden — um zu prüfen, ob sich die Polizisten falsch verhalten haben.

Das Ergebnis liegt inzwischen vor. Die Staatsanwaltschaft wird kein Ermittlungsverfahren einleiten, „da keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für die Begehung strafbarer Handlungen vorlagen“, wie Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann auf LZ–Anfrage schreibt. Das Ermittlungsverfahren gegen den betroffenen Mieter selbst sei hingegen noch nicht abgeschlossen.

Zu dem, was dem Geflüchteten vor der Brandnacht widerfahren ist, könne die Polizei nichts sagen. Durch die Grenznähe kontrolliere die Bundespolizei vermehrt. Was den konkreten Fall angehe, so weist die Lindauer Polizei den Rassismus–Vorwurf „ganz entschieden zurück“. Holger Stabik betont: „Das Einschreiten der Beamten war völlig losgelöst von der Nationalität.“