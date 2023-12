Dieser Beruf stirbt aus. Er hat keine Zukunft. Eltern, Lehrer und Mitarbeiter der Arbeitsagentur haben Claudia Grosse abgeraten. Doch die junge Frau ließ sich nicht davon abhalten, Buchbinderin zu lernen. Wie die 37-Jährige dafür sorgt, nicht die Letzte ihrer Art zu sein.

Das Buch ist viel im Einsatz. Und es ist wichtig für den Juristen. Damit es nicht auseinanderfällt und noch weitere Jahre überlebt, hat der Anwalt den Band in die Buchbinderei in der Fischergasse gebracht.

Wer die Tür zum Laden öffnet, betritt eine andere Welt. Zwischen Schneidemaschinen, Papierbögen und Bilderrahmen scheint die Zeit still zu stehen. Es riecht nach Leim und Kleister. In Verkaufsraum und Werkstatt gibt es kaum eine freie Fläche, alles ist zugestellt. Meister Eder und sein Pumuckl würden sich hier Zuhause fühlen.

Verstaubt oder charmant?

Dieses Image mochte Claudia Grosse am Anfang gar nicht. „Es hat so was Verstaubtes“, sagt sie lachend. Als sie die Buchbinderei Heinemann im Oktober 2012 von Werner Heinemann übernahm, war sie 25 Jahre alt. Und wollte alles anders, moderner machen. „Jetzt denke ich mir, es hat seinen Charme.“

Schuld ist die Großtante. Die hatte Claudia Grosse eine Schachtel geschenkt, die diese in einem Buchbinder-Kurs gebastelt hat. Das Mädchen fand die Schachtel toll, war fasziniert von Buntpapier und liebte Bücher.

Der Beruf der Buchbinderin sei im Laufe der Jahre daher immer wieder bei ihr „aufgeploppt“, erinnert sich Grosse. Auch ein Berufstest in der Schule ging in diese Richtung. Die Empfehlung: „ausgefallene Handwerksberufe“. Auf die folgte das große Aber. „Alle haben gesagt, der Beruf der Buchbinderin hat keine Zukunftschancen.“

Meisterin und Lehrling: Claudia Grosse (rechts) bringt Alina Ininger das Buchbindehandwerk bei. Im Frühjahr hat sie ihre Gesellenprüfung. (Foto: roi )

Doch Claudia Grosse ließ sich von ihrem Traum nicht abbringen. Sie fand in Nürnberg einen Ausbildungsbetrieb, in dem junge Frauen arbeiteten. Erst hatte sie, die aus dem beschaulichen Herzogenaurach kommt und nun in München zur Berufsschule musste, Angst vor dem „Großstadtschock“. Heute weiß sie: Das war das beste, um selbstständig zu werden - und „um vollständig einzutauchen in die Buchbinderblase“.

In der Lindauer Werkstatt hat es gefunkt - „Das ist es“

Sie lernte das Handwerk von Grund auf, reparierte in die Jahre gekommene Kinderbücher, machte Omas Kochbücher wieder küchentauglich und erstellte Urkundenmappen. Und wusste, dass das ihre Welt ist.

Als Gesellin arbeitete sie in einem Antiquariat und in einer kleinen Druckerei, bevor sie auf die Meisterschule ging. Als klar war, dass sie gerne ihre eigene Chefin wäre, schaute sie sich Werkstätten in Saarbrücken, Hamburg und Wien an. Als sie die von Werner Heinemann in der Lindau Fischergasse betrat, wusste sie sofort: „Das ist es.“

Der Baukasten zeigt den Kunden, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten es gibt. (Foto: Claudia Grosse )

Zwei Monate später war sie selbstständig. Dass der 84-jährige Werner Heinemann ihr anfangs mit Rat und Tat zur Seite stand, half ihr. Als sie zum ersten Mal die Messer der großen Schneidemaschine alleine wechselte, „war ich so stolz, dass ich es ihm erzählen wollte“. Doch dazu kam es nicht mehr. Werner Heinemann starb an diesem Tag. Als ob er gewusst hätte, dass sie jetzt allein zurecht komme, sagt Grosse.

Buch im Gameboy-Design

Die Bandbreite ihrer Arbeit ist groß. Sie repariert Bücher, bindet Masterarbeiten, stellt Schmuckkästchen und Schachteln her, Klemmmappen und Notizbücher. Manche Arbeiten sind Routine, andere ausgefallen. Wie das Buch, in das sie einen Faden unterlegt hat, um die Verbundenheit zweier Menschen auszudrücken. Oder der Buch-Einband, der wie ein Gameboy gestaltet ist. „Wir sind für alles, was aus der Norm fällt, Feuer und Flamme“, sagt Grosse.

Claudia Grosse an der Prägemaschine: Hier kann sie Muster oder Schriftzeichen auf den Buchdeckel einpressen. (Foto: roi )

Wir, das sind sie und ihre Auszubildende Alina Ininger, die mit 22 Jahren auch für die Zukunft des Buchbinder-Handwerks steht. Gemeinsam suchen sie nach Lösungen für die Wünsche ihrer Kunden. Die sind ganz unterschiedlich. Manche wüssten genau, was sie wollen, andere haben „keine Ahnung, was für Möglichkeiten es gibt“.

Ein Baukasten voller Ideen

Da hilft der Baukasten, den Grosse extra dafür gestaltet hat: Wenn man ihn aufklappt, sind verschiedene Gewebemuster für den Einband zu sehen, unterschiedliche Schriftarten für den Titel, 30 verschiedene Prägefarben sowie Muster für die Gestaltung des Buchdeckels: mit Bundpapier, Schild oder einem eingelassenem Bild.

Ob Hochzeitsfotos, Kinderzeichnungen oder Reiseerinnerungen: Die Menschen, die in ihre Werkstatt kommen, vertrauen ihr persönliche Schätze an. Claudia Grosse hört ihnen zu und nimmt Anteil an ihren Geschichten. Und versteht dann auch, warum die Frau mit den Tränen kämpft, als sie ihr altes Taschenbuch wieder in den Händen hält.

Welchen Wert hat ein Liebesbrief?

Der Preis sei oft ein Thema, sagt Grosse. Sie erzählt von einem Mann, der seiner Frau einen 20-seitigen Liebesbrief geschrieben hat, dann aber überlegt habe, ob er das Geld für eine Buchbindung ausgeben soll. Doch manche ihrer Kunden seien auch überrascht - wenn es beispielsweise billiger ist die Bachelorarbeit hier zu binden als übers Internet.

Mit dieser Maschine werden Buchblöcke beschnitten. (Foto: roi )

Ihre Kunden seien meist älter, aber es gebe auch junge, die das Handwerk schätzten. Deswegen präsentiert Claudia Grosse ihre Arbeiten auf Instagram, und die individuell gestalteten Kalender gibt es auch auf dem Online-Marktplatz Etsy zu kaufen. Damit will sie immer wieder zeigen: „Uns gibt es noch.“

Gibt es in der Werkstatt einen Kobold?

Zwischen der Prägemaschine und der Pappschere steht seit einiger Zeit ein Kinderbett. Claudia Grosse ist nicht nur Unternehmerin, sie ist auch Mutter: Ihre eineinhalbjährige Tochter ist oft dabei - und der Grund, wenn manchmal in der Werkstatt auf unerklärliche Weise Sachen verschwinden.

Claudia Grosse hat ihre Entscheidung nie bereut: Sie würde immer wieder Buchbinderin werden. „Von wegen es gibt keine Zukunftschance“, sagt sie - und zeigt lachend auf ihr Reich.