E–Scooter ohne Versicherung

(lz) Eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion kontrollierte am Sonntagabend gegen 20 Uhr den 18–jährigen Fahrer eines E–Scooters. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten haben die Weiterfahrt verboten und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein, so die Polizei.