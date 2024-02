Durchwachsene Ergebnisse bei den Young Islanders

Während die U20-Spieler des EV Lindau in der Landesliga eine knappe Niederlage hinnehmen mussten, gab es für die U13 einen Sieg. Auch die U11 der Young Islanders spielte.

Die U20 der Young Islanders hielt im letzten Saisonspiel bei der SG Bad Wörishofen/Türkheim lange gut mit. Die Partie ging jedoch mit 3:6 verloren. „Leider konnten wir uns für unseren Kampf nicht belohnen“, meinte Trainer Spencer Eckhardt. „Alles in allem war es nicht die Saison, die wir uns gewünscht haben. Wir hätten deutlich mehr rausholen müssen.“ So aber beendet die U20 der Lindauer die Saison in der Landesliga als Vorletzter.

Bei der U13 des EVL war das Heimspiel gegen Lechbruck geprägt von einem langen Kampf um die Punkte. Die Young Islanders waren in voller Besetzung angetreten, hatten alle Hände voll zu tun mit ihrem Gegner, gewannen die Partie aber mit 11:6. „Das Spiel war ein echter Kampf, aber nach den verletzungsbedingten Ausfällen einiger Spieler während des Spieles konnten wir das Spiel dennoch positiv beschließen“, freute sich U13-Trainer Marko Sakic.

Die Lindauer U11 münzte gegen Türkheim einige gute Chancen in Tore um und gewann. „Wir sind leider etwas verhalten in die Partie gestartet und waren vor allem defensiv labil“, analysierte Spencer Eckhardt. „Nach einer kurzen Standpauke in der ersten Drittelpause wussten unsere Spieler aber, dass es wieder Zeit ist, Eishockey zu spielen.“

Die U7 sowie die U9 der Young Islanders spielten beim Learn-to-Play-Turnier in Lustenau und sammelten dort Erfahrung.