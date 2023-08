Sollte die Bundesregierung ihre Pläne umsetzen, für Speisen und Getränken in Gaststätten wieder 19 Prozent Umsatzsteuer zu berechnen, droht zahlreichen Betrieben im Landkreis das Aus. Davor warnt der Hotel– und Gaststättenverband Dehoga. 23 der aktuell 150 Mitgliederbetriebe seien demnach gefährdet.

Vor diesem Hintergrund fordert Ludwig Gehring, der Kreisvorsitzende der Wirte im Landkreis Lindau, die Politik dazu auf, auf diese Steuererhöhung zu verzichten. „Insbesondere in der Nebensaison ist es schwierig bis unmöglich, diese Erhöhung an den Gast weiterzugeben“, sagt der Gastronom aus Lindenberg.

Gehring sieht zwar Unterschiede zwischen der Stadt Lindau und den restlichen Kommunen im Landkreis. Denn: „Nach Lindau kommen so viele Touristen. Die wollen etwas essen und schauen weniger auf den konkreten Preis.“

Urlauber kommen seltener

Im oberen Landkreis sieht das ganz anders aus, wie Michael Wägele von der „Krone“ in Oberreute bestätigt. Noch vor wenigen Jahren seien Gäste während ihres Urlaubs drei– bis viermal zum Essen eingekehrt. „Jetzt sieht man sie ein– oder zweimal“, sagt Wägele.

Er werde um eine Erhöhung der Preise nicht herumkommen, sollte er 19 Prozent Umsatzsteuer abführen müssen. „Ich habe keinen Spielraum mehr.“ Zwar fürchtet er, dann weniger Umsatz zu machen. Das hätte dann zur Folge, dass er weniger Personal anstellen könnte und möglicherweise einen zusätzlichen Ruhetag einführen müsste. „Es ist eine Abwärtsspirale“, sagt Wägele.

Noch vor einigen Jahren habe es in Oberreute mehr Wirtschaften gegeben. Habe dann ein Betrieb aufgegeben, habe sich das bei den anderen Wirten zunächst durch mehr Gäste und Umsatz bemerkbar gemacht. Nun gibt es nur noch zwei Wirtschaften im Ort — „da spüren wir es ganz konkret, wenn die Gäste weniger Geld ausgeben“.

Von 19 auf sieben Prozent

Im Zuge der Corona–Pandemie hatte der Gesetzgeber die Umsatzsteuer auf Speisen und Getränke von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Der damalige Finanzminister und heutige Bundeskanzler Olaf Scholz bekannte im Wahlkampf 2021, er habe der Maßnahme „in dem Bewusstsein zugestimmt: Das schaffen wir nie wieder ab“.

Wenn ein Schnitzel mal über 15 Euro oder ein Zwiebelrostbraten an die 30 Euro kostet, wer isst das dann noch? Ludwig Gehring, Bayerischer Hof

Nun steht die Rücknahme der Senkung doch im Raum. Das sei keine „glaubwürdige Politik“, sagt die CSU–Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann. Sie verweist darauf, dass in Europa fast alle Länder eine reduzierte Umsatzsteuer für Speiselokale kennen. In Deutschland dagegen gebe es die Currywurst auf dem Pappteller zum Mitnehmen auch künftig mit nur sieben Prozent Umsatzsteuer, während es beim Verzehr im Lokal wieder 19 wären.

Zwiebelrostbraten für 30 Euro

Auch wenn die Branche immer wieder Personal suche: Bei einer Schließungswelle, wie sie nun drohe, seien viele Arbeitsplätze in Gefahr, sagt Ludwig Gehring. Auch er ist als Wirt des „Bayerischen Hofes“ in Lindenberg davon überzeugt, dass die Umsätze bei steigenden Preisen zurückgehen. „Wenn ein Schnitzel mal über 15 Euro oder ein Zwiebelrostbraten an die 30 Euro kostet, wer isst das dann noch?“, fragt er sich. Noch sei sein Restaurant gut ausgelastet –„ich will im Moment wirklich nicht jammern“. Aber er registriert schon jetzt eine Veränderung: „Es kommen eher Paare als Familien zum Essen.“

Für ihn ein Zeichen, dass die Verbraucher mit steigenden Preisen in allen Bereichen zu kämpfen haben. Und gespart werde beim Essengehen. Die Inflation betreffe aber auch die Gaststätten: Salat und Fleisch sei gegenüber dem Vorjahr deutlich teurer, Pflanzenfett sei um 80 Prozent im Preis gestiegen.

Wohl kaum ein Betrieb habe die Umsatzsteuer–Senkung als zusätzlichen Gewinn verbuchen können, sondern zumindest teilweise damit die Preissteigerungen abgefangen. Zudem: „Es stehen Investitionen an, beispielsweise in neue Heizungen“, sagt Gehring.

Sollte die Politik die Pläne zur Umsatzsteuer–Anhebung forcieren, werde der Gaststättenverband wohl energisch dagegen vorgehen, kündigt Gehring an. Ein erstes Zeichen könnte es sein, Speisekarten mit zwei Preisen auszulegen — „damit der Gast sieht, was da in der Folge auf ihn zukommt“.