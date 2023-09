70 Bäume werden entwurzelt, hunderte sind geschädigt, einige müssen noch gefällt werden: Mehr als zwei Wochen nach dem Sturm wird das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar. Moderne Technik zeigt, wie der Sturm Lindaus Baudenkmälern zugesetzt hat.

Die Drohne steigt senkrecht in die Luft. Wenige Sekunden später zeigt das Display lauter bunte Punkte — gestochen scharf. „Das ist eines der schönsten Dächer auf der Insel“, sagt Bilâl Altiparmark vom Hochbauamt der Stadt über den Diebsturm. Die gute Nachricht: Es ist vom Sturm verschont geblieben.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Mitarbeiter der Stadt sind mit der Drohne losgezogen, um die Dächer nach dem Sturm auf Schäden zu untersuchen Mitarbeiter der Stadt sind mit der Drohne losgezogen, um die Dächer nach dem Sturm auf Schäden zu untersuchen

Während Altiparmak die Drohne über die Gebäude fliegen lässt, sieht er im Display bereits, wie es auf den Dächern aussieht — selbst Moos auf den Dachziegeln ist gut zu erkennen. „Es ist praktisch, dass man die Details sehen und auch dokumentieren kann“, sagt er. Früher habe man dafür extra aufs Dach klettern oder die Feuerwehr um Unterstützung bitten müssen.

Löcher im Dach des Hoyerbergschlössles

Am Hoyerbergschlössle werden sie indes schnell fündig: „Das ist eindeutig“, sagt Altiparmark, und zeigt auf drei Löcher im Dach. Hier muss ausgebessert werden.

Das Gewitter, das am 24. August über Lindau gezogen ist, war kurz, aber heftig. Windböen, die bis zu 144 Kilometer pro Stunde erreichten, entwurzelten Bäume und deckten Dächer ab. Dramatisch war die Lage am Campingplatz Zech, wo umgestürzte Bäume Wohnmobile unter sich begruben. Sechs Menschen wurden verletzt. Mehr als 800 Urlauber mussten evakuiert werden — und die Nacht in der Inselhalle verbringen.

Baumpfleger im Dauereinsatz

Auch zweieinhalb Wochen später beschäftigen die Sturmfolgen Lindau. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Garten– und Tiefbaubetriebe (GTL) seien laut Stadt bislang rund 1800 Stunden im Einsatz gewesen, um die Sturmschäden zu beseitigen. Doch die Aufräumarbeiten gehen weiter. Besonders die Baumpfleger seien im Dauereinsatz.

Der Diebsturm hat den Sturm unbeschadet überstanden. (Foto: Stadt Lindau )

„Wir haben die Bäume kontrolliert, Astbruch aus den Kronen und am Boden beseitigt, und wenn es nicht anders ging, mussten wir auch Bäume fällen“, wird Andreas Bauer, stellvertretender Werkleiter der GTL, in einer Pressemitteilung zitiert. Derzeit gehen sie von etwa 70 Bäumen aus, die gefallen sind, und bis zu 15 Bäumen, die noch gefällt werden müssen.

800 Bäume geschädigt

Die Anzahl der zusätzlich geschädigten Bäume sei wesentlich höher. Eine vorläufige Schätzung der GTL geht von rund 800 Bäumen aus. Allerdings seien das „vorläufige Zahlen“, wie Bauer betont. Doch schon jetzt steht fest: Das ist ein empfindlicher Schlag für Lindaus Baumbestand.

Suchen nach Sturmschäden (von links): Bilâl Altiparmark und Mathias Eberle vom Hochbauamt der Stadt. (Foto: Stadt Lindau )

Der Dauerregen, der nach dem Sturm eingesetzt hatte, erschwerte die Aufräumarbeiten zusätzlich. Bilâl Altiparmark und Mathias Eberle vom Hochbauamt nutzten jede Regenpause, um eine Drohne steigen zu lassen. Das Bauamt wollte sich so einen Überblick über städtische Gebäude wie Schulen und Kitas verschaffen, um weitere Schäden auszuschließen.

Welche Dächer besonders betroffen sind

Inzwischen hat das Bauamt alle Aufnahmen am Computer ausgewertet. „Insgesamt sind von den Sturmschäden besonders hohe, steile Dächer mit kleinteiliger Deckung (Biberschwanz) betroffen“, schreibt Bettina Wind, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage der Lindauer Zeitung

Besonders große Schäden seien auf der Insel an der Luitpoldkaserne, am Alten Rathaus und am Rotkreuzhaus festgestellt worden. „An diesen Dächern hatten wir viele kleine Einzelschäden über die gesamte Dachfläche verteilt“, so Wind weiter. Vor allem an den Dachgauben habe es überstehende Ziegel „aufgestellt“. Schäden gab es auch am Stadttheater, Mangturm und ehemaligen Hauptzollamt.

Wie hoch ist der Schaden?

An den Dächern der Grundschulen Hoyren, Aeschach, Oberreitnau und Zech hat der Sturm ebenfalls Spuren hinterlassen.

„Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit den GTL, der Feuerwehr Lindau und externen Firmen konnten wir die beschädigten Dächer zügig ausmachen und wieder reparieren“, sagt Hilmar Ordelheide, stellvertretender Leiter des Stadtbauamts.

Die Höhe des Sturmschadens kann die Stadt „noch nicht beziffern“.