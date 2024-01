Drei Mann spielen im Lindauer Theater mit 30 Instrumenten

Musik-Comedy gibt es am Montag, 12. Februar, um 19.30 Uhr im Theater Lindau. Das Trio Bidla Buh feiert 25-jähriges Jubiläum. Drei Mann mit 30 Instrumenten verspricht die Ankündigung des Konzertabends. Bidla Buh blasen auf Gartenschläuchen und Bierflaschen, parodieren Stars der deutschen und internationalen Musikszene und vermählen Almjodler mit spanischen Kastagnetten- und Flamencoklängen. Karten für „25 Jahre Bidla Buh - Der Name ist Programm“ gibt es an der Lindauer Theaterkasse, unter Telefon 0761/88849999 sowie online unter www.kultur-lindau.de. Tickets sind außerdem erhältlich bei der Tourist-Information Lindau, im Lindaupark und bundesweit bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.