Drei Lindauer qualifizieren sich für die Schach-Bezirksmeisterschaft

56 jugendliche Schachspielerinnen und Schachspieler sind der Einladung nach Lindau zu den Kreisjugend-Einzelmeisterschaften Oberschwaben-Süd gefolgt. Es war die höchste Teilnehmerzahl seit Jahren.

Sie kamen um Schach zu spielen, ihr Können zu zeigen und möglichst die Qualifikation für die nächsthöhere Stufe, die Bezirksmeisterschaften, zu erreichen. Dabei qualifizierten sich jeweils die fünf Besten einer Altersgruppe, unabhängig vom Geschlecht. In sechs verschiedenen Klassen von U8 bis U18 kämpften die jungen Schachspieler friedlich um Punkte und Ränge. Bei Bedenkzeiten von maximal 20 Minuten für alle Züge der Partie spielte auch die Schachuhr eine Rolle, denn bei Zeitüberschreitung geht die Partie verloren. Nach fünf oder sieben Runden ‐ je nach Teilnehmerzahl der Altersklasse ‐ standen die Ergebnisse fest.

Drei Spieler sind bei der Bezirksmeisterschaft dabei

Die Sieger lauteten: Oliver Maletic (U18, 3 Punkte/4 Partien, Friedrichshafen), Kenan Selimovic (U16, 4,5/5, Weingarten), Nikita Pavlov (U14, 6,5/7, Lindau), Kevin Jose (U12, 6,5/7, Friedrichshafen), Michael Schulz (U10, 4/5, Weingarten), Katharina Hennig (U8, 3/5, Mengen). Auf Rang drei schaffte es bei der U10 Karim Saiaf (4/5) vom Schachclub Lindau. Seine Vereinskollegen Felix Rendelmann (U18, 1/4) und Oleh Andrishko (U16, 3,5/5) erreichten Rang vier. Außerdem waren bei der U14 auch die Lindauer Benjamin Schreiner (4/7), Simeon Kojic (3/7) und Loris Grimminger (3/7) am Start. SC-Schachspieler Muhammend Alici belegte bei der U12 mit drei Punkten aus sieben Partien den 13. Rang.

Erfreulicherweise haben sich damit drei Spieler vom Ausrichter SC Lindau, Nikita Pavlov, Oleh Andrishko und Felix Rendelmann, für die Bezirksmeisterschaft Ende Dezember in Biberach qualifiziert. Ein großer Dank ging an den Turnierleiter Martin Zebandt und den Ausrichter für die vorbildliche Organisation. Großes Lob gab es auch für die idealen Spielbedingungen in der Mensa des Lindauer Bodensee-Gymnasiums.