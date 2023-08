In zwei Monaten startet der Drei–Länder–Marathon durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wer mit dem Trainieren noch nicht begonnen hat, dürfte in Hinblick auf den Zeitplan bereits jetzt ins Schwitzen kommen. Was in dieser kurzen Zeit noch möglich ist oder ob Trainingsmuffel in diesem Jahr lieber aussetzen sollten: Hier gibt’s eine Einschätzung und fünf Last–Minute–Tipps von Lauftrainerin Liane Martin.

1. Ein möglichst abwechslungsreiches Trainingsprogramm

Um fit für den Marathon zu werden, bietet sich unser Vorbereitungsseminar in Lindau an. Wir bereiten uns gemeinsam auf den Wettkampf vor, und das möglichst abwechslungsreich mit Tempoläufen und Intervalltraining, Lauf–ABC und Dehnungen, Kraftübungen — das volle Programm eben.

2. Laufen ohne Druck

Diejenigen, die sich noch gar nicht vorbereitet haben, sollten eine Teilnahme auf kürzere Distanzen wie zum Beispiel den Halb– oder Viertelmarathon in Betracht ziehen. Je nach Fitnessgrad sollte sich gegebenenfalls kein zeitliches Ziel gesetzt werden.

Es gibt auch diejenigen, die erst vor ein paar Monaten mit dem Laufen angefangen haben. Für die ist das jetzt der erste Marathon. Sie sollten sich keine feste Zeit, sondern das Ankommen an sich als Ziel setzen. Das bedeutet: Einfach so laufen, wie es geht, ohne sich selbst Druck dabei zu machen.

3. Die gesundheitlichen Gefährdungen für Untrainierte nicht unterschätzen

Für absolute Lauf–Neulinge, also solche, die erst jetzt angefangen haben, empfehle ich die Teilnahme am Drei–Länder–Marathon am 13.10.2024. Alles andere ist keine gute Idee. Man kann nicht einfach an einem Marathon teilnehmen, wenn man vorher kaum trainiert hat. Am ehesten würde ich eine Teilnahme am Viertelmarathon empfehlen, denn hier kann man zwischendurch auch gehen.

Die gesundheitlichen Aspekte sprechen allerdings dagegen, weil es bei ungeübten Läufern zu Kreislaufproblemen kommen kann. Die Beine werden eine solche Belastung nicht mitmachen. Durch die Überbelastung können Verletzungen entstehen. Am Ende wird man vom Besenwagen von der Straße gekehrt. Der sammelt die letzten Läufer auf.

Für den Drei–Länder–Marathon sollte man als absoluter Lauf–Neuling spätestens im Frühjahr mit dem Trainieren beginnen. Und das dann natürlich regelmäßig durchziehen. Das bedeutet, mindestens dreimal in der Woche für eine halbe Stunde in die Laufschuhe zu steigen und loszulaufen. Wichtig ist aber auch, dass man sich anfangs nicht zu viel zumutet. Besser ist es, gehend zu beginnen und dann ins Laufen überzugehen.

4. Wechseln zwischen intensiven und ausdauernden Einheiten

Die beste Trainingseinheit ist ein abgestimmter Wechsel zwischen intensiven und ausdauernden Einheiten, Erholungen und Pausen. Eine intensive Einheit ist zum Beispiel das Intervalltraining. Das mache ich meistens im Stadion mit den Läufern, es geht aber auch draußen an der Pipeline. Eine ausdauernde Einheit wäre ein längerer lockerer Lauf zwischen 90 Minuten und zweieinhalb Stunden.

5. Es gilt:

Immer in Bewegung blieben. Und spätestens eine Stunde vor dem Laufen eine Kleinigkeit essen.