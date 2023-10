Drei-Länder-Marathon bremst Verkehr aus

Aufgrund des Drei-Länder-Marathons am Sonntag, 8. Oktober, kommt es in Lindau zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Laufstrecke der Läuferinnen und Läufer verläuft an folgenden Straßen und Plätzen: Seehafen ‐ Alfred-Nobel-Platz ‐ Bahnhofplatz ‐ Maximilianstraße ‐ Zeppelinstraße ‐ Zwanzigerstraße ‐ Chelles-Allee ‐ Europaplatz ‐ Bregenzer Straße ‐ Ladestraße ‐ Eichwaldstraße ‐ Felix-Wankel-Straße ‐ Fraunhoferstraße ‐ Grenze. Die Inselzufahrt wird deshalb ab dem Europaplatz zwischen circa 10 und 11.30 Uhr voll gesperrt sein, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Zu- und oder Abfahrt von und zur Insel ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Die Zufahrt zum Inselbahnhof ist ab Höhe ehemalige Hauptpost (Bahnhofplatz) bereits ab etwa 8 Uhr gesperrt.

Bewohnerinnen und Bewohner der Vorderen Insel dürfen von Samstag, 7. Oktober, 12 Uhr, bis Sonntag, 8. Oktober, 20 Uhr, unter Auslegung des Sonderparkrechts und Beachtung der einschlägigen Park- und Haltverbote auf dem Kirchplatz (auch tagsüber), am Aeschacher Ufer, im Hasenweidweg und auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung an der Toskana parken.