Drei CSG–Radsportler werden Schauinslandkönige

Beim Schauinslandkönig, Deutschlands größtem Bergeinzelzeitfahren im Radsport, sind mit Dagmar Starke (Laimnau), Ingrid Weber–Haack (Wasserburg) und Roland Grübel (Bodolz) drei Mastersfahrer der Cooper–Standard Sportgemeinschaft (CSG) Lindau erfolgreich gewesen. Alle drei siegten mit jeweils großem Vorsprung. Insgesamt waren 744 Teilnehmer am Start.

Die 11,5 Kilometer lange Strecke führte vom Freiburger Ortsteil Bohrer bis zur Passhöhe Schauinsland — dabei mussten 770 Höhenmeter überwunden werden. Wegen des Gegenwinds waren die Fahrzeiten deutlich langsamer als im vergangenen Jahr. Starke war von sieben Starterinnen in der Altersklasse (AK) W60 die schnellste. Bei ihrem zweiten Start auf den Freiburger Hausberg kam sie nach einer Fahrzeit von 47:27 Minuten ins Ziel und siegte mit 34 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte Triathletin Marzofsky.

Für Weber–Haack, gestartet in AK W65, war es eine deutliche Angelegenheit. Die ehemalige 800 Meter Senioren–Europameisterin distanzierte ihre beiden Konkurrentinnen um mehr als zehn Minuten nach einer Fahrzeit von 50:34 Minuten.

Richtig gut lief es auch für Grübel. Der deutsche Seniorenbergmeister von 2012 startete in der AK M70 und benötigte für die 56 Kurven auf den Schauinsland 41:40 Minuten. Der Bodolzer siegte mit 1:41 Minuten Vorsprung auf Wolfgang Lehnhardt aus Benningen bei neun Startern in seiner AK. In der Gesamtwertung erreichte der CSG–Fahrer Rang 177.