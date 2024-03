Besonderes Puppentheater

Dr. Faust gibt sich in der Marionettenoper die Ehre

Lindau / Lesedauer: 4 min

Noch zögert Dr. Faust, den Zaubertrank von der alten Hexe zu trinken. (Foto: Christian Flemming )

Puppen, Bühnenbild und die Puppenspieler der Marionettenoper stehen in den Startlöchern für „Dr. Faust“. Was an dem Stück so besonders ist. Wir zeigen die schönsten Bilder.