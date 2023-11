Dorfleben Roggenzell spendet 3754 Euro für Besuchsdienst für Kranke und Sterbenskranke

Der Verein Dorfleben Roggenzell ist für seine großartigen Veranstaltungen bekannt und so war auch das jüngste Event mit dem Lindauer Arzt und Psychotherapeuten Christian Peter Dogs ein Publikumsmagnet. Er sprach in der Festhalle Neuravensburg zum Thema seines Buchers „Gefühle sind keine Krankheit“ und zog über 400 Zuhörerinnen und Zuhörer in seinem Bann.

Die Veranstaltungen, die der Verein organisiert dienen immer einem caritativen Zweck. Der Reinerlös dieses erfolgreichen Abends ‐ 3754 Euro ‐ haben Mitglieder des Vereins Dorfleben Roggenzell in diesen Tagen an den Besuchsdienst für Kranke und Sterbenskranke des Hospizzentrums Haus Brög zum Engel in Lindau übergeben und damit große Freude ausgelöst. „Wir sind sehr froh über jede Zuwendung“, sagt Uta Reinholz und ergänzt: „Die Sorgekultur für alte und kranke Menschen muss deutlich mehr in den Fokus der Gesellschaft rücken, und das Ehrenamt, ohne das auch unser Besuchsdienst nicht möglich wäre, mehr Wertschätzung erfahren.“

Der Besuchsdienst war bislang im Haus Brög zum Engel angesiedelt, ist aber seit Kurzem in der Friedrichshafener Straße 1 zu finden. Der Eingang ist neben der Löwenapotheke. „Wir haben festgestellt, dass dieser neutrale Standort die Hemmschwelle zu uns zu kommen herabsetzt. Ich bin sehr froh, dass wir den Hilfesuchenden die Möglichkeit geben können, sie auch in ihrem Zuhause zu unterstützen“, sagt Uta Reinholz.

Der Verein Dorfleben Roggenzell bietet jedes Jahr etwa vier kulturelle Veranstaltungen deren Erlös einemcaritativen Zweck zugutekommt. Die nächste Veranstaltung ist am 7. und 8. Dezember um 20 Uhr im Balthasar“ in Roggenzell: „Krippales zum Weihnachtsfest“, mit Katrin und Werner Unterlercher sowie Charly Rabanser, drei Musikern des Herbert Pixner Projektes. Vorverkaufsstellen Buchhandlung Natterer in Wangen, Marien Apotheke in Neuravensburg und Lindaupark in Lindau.