Django Asül kommt in die Inselhalle

Django Asül präsentiert am Samstag, 10. Februar, ab 20 Uhr sein aktuelles Programm „Offenes Visier“ in der Inselhalle Lindau. Einlass und Abendkasse ab 19.15 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: Django Asül beschäftigt sich in diesem Werk nicht mit Parteien und Politikern, sondern mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens: Solidarität und Nachhaltigkeit. Klingt vielleicht spröde - aber nicht bei Django! Denn er hat begriffen: Die Realität da draußen hat schon lang nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Dementsprechend stellt der Kabarettist nicht nur wichtige Fragen, sondern liefert auch Antworten: Wie können wir in Zeiten sozialer Verunsicherung hilfreiche Zeitgenossen sein? Wie kann man fußläufig spannend Urlaub machen und dabei das Klima schonen? Wie muss man heute leben, um später der Demenz zu entkommen? Und wieso trifft Django auf Malta Chinesen, die Griechen sind? Als besonderes Highlight spricht der Niederbayer auch noch über seine erotischen Phantasien. Und warum er regelmäßig karitativ ist - als Immobilienmakler.

Karten gibt es beim Ticketvorverkauf im Lindaupark, Telefon 08382/277560, bei der Touristinfo Lindau, Telefon 08382/8899900 und bei Südfinder-Ticket, Telefon 0751/5691557.