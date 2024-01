Ist an der Friedrichshafener Straße eine weitere Querungshilfe nötig? Diese Diskussion ist nach einem tödlichen Unfall kurz vor Weihnachten neu entbrannt. Sinnvollste Möglichkeit wäre laut Stadt eine Fußgängerampel. Ob diese aufgestellt wird, ist allerdings noch unklar. Wenn, dann wäre es wohl erst 2025 soweit.

Wer vom Netto-Markt aus die Friedrichshafener Straße überqueren möchte, kann die Fußgängerampel bei der Asklepios-Klinik nutzen. Die ist allerdings gut 250 Meter entfernt.

In die andere Richtung ist der Weg sogar noch weiter: Da steht die nächste Fußgängerampel auf Höhe der Gaststätte „Rebstock“ an der Kirchgasse. Die beiden Fußgängerampeln sind rund 600 Meter voneinander entfernt, dazwischen gibt es keine Querungshilfe.

Dass viele diese Umwege nicht in Kauf nehmen und stattdessen beim Netto oder auch der schräg gegenüberliegenden Kirche St- Ludwig direkt über die Straße laufen, beobachtete auch die Polizei. „Jeder sieht, dass diese Stelle gefährlich ist“, sagte Lindaus Polizeichef Michael Jeschke erst kürzlich im Gespräch mit der LZ. Aus polizeilicher Sicht sei eine Querungshilfe in diesem Bereich „wünschenswert“.

Auch Schulkinder müssen dort über die Straße

Kurz vor Weihnachten kam es dort zu einem tödlichen Unfall. Es war etwa 17 Uhr, als eine 86-jährige Frau die Straße auf Höhe des Netto-Markts zu Fuß überqueren wollte. Dabei wurde sie von einem Auto frontal erfasst. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache ist noch immer unklar, die Ergebnisse eines Gutachtens stehen noch aus.

Seitdem diskutieren Lindauerinnen und Lindauer auch in den sozialen Medien über die Gefahren an dieser Stelle, einige fordern dort eine Fußgängerampel. Ulrike Lorenz-Meyer, Stadträtin der Bunten Liste, verweist darauf, dass eine sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Fahrradfahrer an dieser Stelle sogar schon im Nahmobilitätskonzept der Stadt aufgenommen ist. Dort wurde ihr eine mittlere Priorität zugewiesen.

Laut Polizei gab es schon vor dem Unfall Gespräche über eine weitere Querungshilfe. Auch Bettina Wind, Sprecherin der Stadt, bestätigt nun: Stadtverwaltung, Polizei und staatliches Bauamt stehen deswegen „im Austausch“.

„Auch im Hinblick auf die Schulkinder, die aufgrund der testweisen Änderung der Stadtbusstrecke nun die stark befahrene Friedrichshafener Straße überqueren müssen, um zur Bushaltestelle zu gelangen“, schreibt Wind.

Die Bushaltestelle befand sich zuvor in der Holbeinstraße. Die Linie 2, die unter anderem Kinder an die Grundschule Hoyren bringt, hält nun seit einiger Zeit stadtauswärts gegenüber der AOK. Ein Versuch, den Stadtbus schneller zu machen.

Warum ein Zebrastreifen nicht empfohlen wird

Eine kleine Insel sei bereits geprüft worden, schreibt Wind auf Nachfrage weiter. Diese sei jedoch nicht ohne weiteres auf öffentlichem Grund realisierbar - es gibt zu wenig Platz.

Ein Zebrastreifen werde wegen der hohen Verkehrsbelastung nicht empfohlen. „Ab einer bestimmten Verkehrsstärke ist eine Ampelanlage vorgesehen“, so Wind. Darum werde diese Möglichkeit vorrangig untersucht.

Sollte die Prüfung „positiv“ für die Ampel ausfallen, könnten die Mittel in den Haushalt 2025 eingeplant werden. „Das staatliche Bauamt Kempten hat für die Umsetzung einer Ampelanlage bereits finanzielle Unterstützung zugesagt“, schreibt Wind. „Eine Umsetzung wäre dann voraussichtlich 2025 möglich.“

Bei der Entscheidung werde auch berücksichtigt, ob die Stadtbuslinie 2 in Zukunft stadtauswärts weiter über die Friedrichshafener Straße fortgeführt wird. Demnächst soll es im Stadtrat um das Thema Stadtbus gehen.