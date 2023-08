Dieter Geidl trainiert beim EHC Freiburg mit

Bis zum Trainingsstart der EV Lindau Islanders dauert es noch eine Weile. Anfang September startet der Eishockey–Oberligist in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Südstaffel. Ein Akteur hat nun aber schon früher losgelegt: Goalie Dieter Geidl verstärkt den DEL2–Club EHC Freiburg als Trainingsgast.

Kaderplatz im Testspiel

Damit entlasten die Wölfe nach eigenen Angaben das Torhütergespann rund um Luis Benzing und den angeschlagenen David Zabolotny in der Vorbereitungsphase. „Ein großer Dank geht an die Verantwortlichen der Lindau Islanders“, sind die Freiburger glücklich über die Freigabe des EVL. Bereits im Testspiel gegen die Schwenninger Wild Wings (2:3) vor ausverkaufter Arena war Geidl im Kader. „Wir wollen dem Spieler ermöglichen, in den Trainingsbetrieb einzusteigen und DEL2–Luft zu schnuppern“, sagt Milo Markovic, Sportlicher Leiter der Lindauer. „Er trainiert mit starken Spielern, das Eishockey ist da noch mal schneller, und er soll in Freiburg auch mal zum Einsatz zu kommen. Es ist immer gut, auf hohem Niveau zu spielen. Das hilft nur.“

Und durch solche Vereinbarungen könne auch schnell eine Partnerschaft entstehen. Eigentlich sollten mehrere Spieler bei einem DEL2–Team mitmischen — hierfür war die Kooperation mit den Bayreuth Tigers angedacht. Allerdings musste der Plan erst einmal verworfen werden, da die Bayreuther trotz des sportlichen Klassenerhalts wegen ihrer Finanzen in die Oberliga Süd zwangsabgestiegen sind. „Es haben uns mehrere Vereine kontaktiert bezüglich unserer jungen Spieler“, berichtet Markovic, der deshalb sicher ist: „Wir werden Förderlizenzspieler bekommen.“

Die Islanders wünschen ihrem 20–jährigen Goalie in Freiburg „viel Spaß“ und freuen sich auf einen top vorbereiteten Geidl. Beim Oberligisten soll er seine starke Entwicklung aus der Vorsaison fortsetzen. Da stand er noch beim ESV Kaufbeuren unter Vertrag und war bei den Lindauern als Förderlizenzspieler aktiv. Im Sommer sicherten sich die Inselstädter komplett seine Dienste. Er schließt die Lücke, die Anfang vergangener Saison durch die Verletzung von Matthias Nemec entstanden ist. Mittlerweile hat der 32–Jährige seine Eishockeykarriere beendet und als Torwarttrainer beim EV Ravensburg eine neue Aufgabe gefunden.

Mindestens drei Lindauer Testspiele werden übertragen

Das erste Testspiel bestreiten die Lindauer am Dienstag, 5. September, 20 Uhr beim EC Bregenzerwald. Es folgen die Partien gegen den EHC Lustenau (Donnerstag, 7. September, 19 Uhr), den EHC Arosa (Samstag, 9. September, 19.30 Uhr), den EC Peiting (Freitag, 15. September, 19.30 Uhr), die Heilbronner Falken (Sonntag, 17. September, 16 Uhr) und die HC Landsberg Riverkings (Freitag, 22. September, 20 Uhr). Alle geplanten Begegnungen müssen auswärts stattfinden, da die Islanders aufgrund der vorgegebenen Eisbereitung erst später als sonst auf dem eigenen Eis in der Lindauer Eissportarena trainieren können. Die Spiele gegen Peiting, Heilbronn und Landsberg werden auf SpradeTV übertragen. Möglicherweise bietet auch Arosa einen Stream an.