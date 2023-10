Dieter Geidl hält Niederlage in Grenzen

Tomas Rubes schießt und blickt dann ungläubig in Richtung Tor. Beziehungsweise in die Richtung Dieter Geidl. Der Teufelskerl der EV Lindau Islanders war mal wieder zur Stelle. Mit seinen insgesamt 42 Paraden und einer Fangquote von 91,3 Prozent hielt der 20-Jährige sein Team am Freitagabend bei den Blue Devils Weiden lange im Spiel. Als er den Schuss von Rubes hielt (52.), stand es auch nur 3:2 für den Tabellenführer der Eishockey-Oberliga Süd. Die Gäste vom Bodensee schnupperten am Unentschieden, kamen im letzten Drittel allerdings zu keinem einzigen Abschluss mehr. Luca Gläser fügte Lindau danach noch das erste Unterzahlgegentor der Saison zu (57.). Kurz vor Schluss traf David Elsner ins leere Tor, nachdem EVL-Trainer John Sicinski seinen starken Goalie Geidl für einen zusätzlichen Feldspieler auswechselte und sich Adriano Carciola einen vermeidbaren Fehlpass leistete. Somit gewann Weiden die Partie mit 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

Lindau reist ohne den Kapitän an

Alles andere als ein Sieg für den amtierenden Meister der Oberliga Süd wäre schon fast als Sensation durchgegangen. „Wir sind unter schweren Bedingungen nach Weiden gefahren“, meinte Sicinski. Insgesamt waren die Lindauer fünf Stunden unterwegs ‐ mit nur 15 Spielern. „Die Grippewelle geht durch die Mannschaft“, sagte Sicinski. Im Vergleich zum 3:4 nach Verlängerung gegen die Tölzer Löwen fehlten Kapitän Vincenz Mayer sowie die beiden Förderlizenzspieler Konstantin Bongers und Marcus Gretz, die beim 3:2-Auswärtssieg des DEL2-Clubs EHC Freiburg bei den Dresdner Löwen Teil der vierten Reihe waren. Neu in den Kader rückte Maximilian Miller. Der 21-jährige Neuzugang des Höchstadter EC sorgte dabei für ein Kuriosum: Weil er sein Trikot zu Hause vergaß, spielte er mit der Nummer 51 statt mit der 91.

Es war nicht das Einzige, was nicht nach Plan lief. So ist im zweiten Drittel der Schläger von Zachary Kaiser gebrochen ‐ das kann aber auch so ein bisschen symbolisch für den Lindauer Auftritt stehen. Die Islanders kämpften aufopferungsvoll und erfüllten nach einem schwachen ersten Drittel schließlich ihr Ziel, sich gut aus der Affäre zu ziehen. „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Es war nicht einfach, wir haben uns gut präsentiert“, so Sicinski. Sicherlich hatte Weiden deutlich mehr Spielanteile und auch das Schussverhältnis von 47:13 sprach klar für für Gastgeber. „Es freut mich, dass wir von Anfang an gut aus der Kabine gekommen sind“, sagte Weidens Trainer Sebastian Buchwieser, der von 2014 bis 2016 die Lindauer trainierte. Doch Geidl rechtfertigte einmal mehr das Vertrauen des EVL, einen jungen, noch recht unerfahrenen Goalie als absolute Nummer 1 zu verpflichten. Der Neue vom ESV Kaufbeuren verhinderte einen höheren Rückstand. Zudem stimmte das Engagement der Lindauer, wie das SpradeTV-Interview von Carciola in der ersten Drittelpause verdeutlichte. „Anstrengend ist es auf jeden Fall. Wir spielen mit drei Reihen und Weiden mit vier Reihen. Ich bin immer noch aus der Puste, aber wir probieren alles“, sagte der 35-Jährige.

Walker Sommer nährt die Lindauer Hoffnung

Die Lindauer setzten immer wieder gute Nadelstiche. Zwei davon führten zu Toren. Der pfeilschnelle Walker Sommer traf zum 1:1 (7.) und nutzte die erste Überzahl zum 2:3 (38.). Die Folge: Der haushohe Favorit lag vor 1294 Zuschauern in der Hans-Schröpf-Arena in der 57. Minute lediglich mit einem Tor vorne. Am Ende befanden sich die heimischen Fans aber in Feierstimmung. Durch die Treffer von Kurt Davis (6.), Tomas Rubes (10.), Tyler McPhee-Ward (25.), Gläser (58.) und Elsner (60.) landete Weiden den vierten Saisonsieg im vierten Spiel. Am Sonntag gastieren die Blue Devils beim Höchstadter EC (18 Uhr).

Für Sicinski gab es einen Wermutstropfen. „Lasst die Spieler das Spiel entscheiden“, forderte der 49-jährige Deutsch-Kanadier und übte damit Kritik am Schiedsrichterteam. In den letzten 16 Minuten der Partie musste der EVL vier Zwei-Minuten-Strafen hinnehmen. „Kleinlich“, meinte Sicinski. Sein Team verteidigte in Unterzahl stark, aber bei der hohen Qualität des Gegners klingelt es irgendwann zwangsläufig. Das war dann auch der Fall, als Gläser einen Nachschuss zum 4:2 verwertete. Außerdem ist es selbstredend, dass offensive Aktionen mit einem Mann weniger beim Tabellenführer kaum möglich sind und der hohe läuferische Aufwand enorm viel Kraft kostet.

Nach vier Spielen in einer Woche hat Lindau am Sonntag spielfrei. Sicinski wird darüber froh sein: Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er am Freitag, 13. Oktober, beim EC Peiting wieder einen größeren Kader zur Verfügung hat. Mit sechs Punkten ist die Ausbeute aus den ersten vier Begegnungen ordentlich. Und das Lindauer Team muss sich auch für den Auftritt in Weiden nicht grämen. Unter den gegebenen Umständen haben die Islanders beim Tabellenführer erstaunlich gut dagegengehalten, wenngleich am Ende natürlich eine verdiente Niederlage steht.

Eishockey-Oberliga Süd, 4. Spieltag: Blue Devils Weiden – EV Lindau Islanders 5:2 (2:1, 1:1, 2:0). – Tore: 1:0 (05:37) Davis Kurt (Rubes, Gläser), 1:1 (06:22) Walker Sommer (Carciola, R. Wucher), 2:1 (09:38) Tomas Rubes (Elsner, Gläser), 3:1 (24:22) Tyler McPhee-Ward (Müller, Kolb), 3:2 (37:16 ÜZ) Walker Sommer (Strodel, Carciola), 4:2 (57:03 ÜZ) Luca Gläser (Voit, Rubes), 5:2 (59:17 empty net) David Elsner (Eberhardt, Gläser) – Strafen: Weiden 4 Minuten, Lindau 8 Minuten – Zuschauer: 1294.