Dieter Geidl führt die Islanders zum Sieg

Die EV Lindau Islanders haben das Wochenende mit zwei Siegen und sechs Punkten abgeschlossen. Dem 5:2 am Freitag in Stuttgart ließen die Islanders in der Eishockey-Oberliga am Sonntag einen 3:0-Heimsieg gegen Bad Tölz folgen. Bedanken durften sich die Lindauer vor allem bei ihrem Goalie Dieter Geidl, der zwei ganz starke Spiele ablieferte. „Ohne ihn hätten wir mehr zittern müssen“, lobte Trainer John Sicinski seinen Schlussmann.

Für Andreas Farny war es am Sonntag gegen die Tölzer Löwen eine besondere Partie. Der diesjährige Assistenzkapitän bestritt sein 350. Pflichtspiel für den EVL. „Du bist ein Vorbild für alle, wie du Eishockey, Ausbildung und Beruf unter einen Hut bekommst“, lobte der Vorsitzende Bernd Wucher und übergab Farny ein eingerahmtes Bild. Dazu wurde bekannt, dass Farny ‐ bereits seit acht Jahren im Verein ‐ seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert hat.

Löwen-Trainer Kammerer hadert mit der Offensive

Dieser guten Nachricht sollte natürlich auf dem Eis eine gute Leistung folgen. Doch zunächst war Bad Tölz die tonangebende Mannschaft in der Lindauer BPM-Arena. In der zweiten Minute wurde ein Schuss von Manuel Edfelder abgefälscht, Geidl rettete artistisch. Auch die nächste Topchance der Gäste resultierte aus einem abgefälschten Schuss. Nach einem schweren Fehler im Spielaufbau von Raphael Grünholz hatte Oliver Noack das 1:0 für die Löwen auf dem Schläger, doch wieder war bei Geidl Endstation. „Bei der Masse an Chancen musst du einfach mal ein Tor machen“, haderte Trainer Axel Kammerer.

Nach und nach fanden die Islanders aber besser ins Spiel. Vincenz Mayer verpasste nach Pass von Grünholz und einer starken Puckannahme hinter dem Rücken sein erstes Saisontor. Damian Schneider prüfte den Löwen-Goalie Enrico Salvarani, der anschließend auf dem Rücken lag. Doch Nicolas Strodel brachte die Scheibe aus spitzem Winkel mit der Rückhand nicht mehr aufs Tor zurück. „Wir müssen geradliniger spielen und unsere Chancen nutzen“, sagte Adriano Carciola bei SpradeTV.

Sorgen um Walker Sommer

Das klappte: In der 26. Minute kam Schneider von der Strafbank zurück aufs Eis, eroberte sich die Scheibe, drehte sich um Salvarani herum und stocherte die Scheibe Richtung Tor ‐ Niklas Hörmann haute über den Puck und es stand 1:0. Fünf Minuten später gab es einen Schreckmoment: Walker Sommer blieb nach einem Zweikampf an der Bande hinter dem Tölzer Tor liegen, sogar eine Trage wurde aufs Eis gebracht. Die wurde nicht gebraucht, Sommer kam jedoch nicht mehr zurück. „Er ist beim Röntgen, aber es sieht nicht gut aus“, meinte Sicinski.

Von draußen sah er, wie seine Mannschaft in Überzahl durch Marc Hofmann das 2:0 erzielte. Der Weg für das Sechs-Punkte-Wochenende war bereitet. Doch die Schwächen in eigener Überzahl rächten sich fast. Fünf Tore bei gegnerischer Unterzahl haben die Islanders bereits kassiert ‐ das am Sonntag keine weiteren dazu kamen, lag allein am starken Geidl. Am Spielaufbau in Überzahl muss Sicinski mit seinem Team aber dringend arbeiten. Immerhin: Auch Vincenz Mayer schaffte ‐ in Überzahl ‐ in der 58. Minute seinen ersten Saisontreffer, damit war der Sieg perfekt.

Auch in Stuttgart anfällig in Überzahl

Beim Aufsteiger Stuttgart Rebels hatten die Islanders am Freitag mit etwas Mühe die drei Punkte mitgenommen. „Gegen kompakte Stuttgarter haben wir zwischendurch Probleme gehabt, Lösungen zu finden“, meinte Co-Trainer Marko Sakic. „Aber wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen.“ So etwa in der vierten Minute: Zachary Kaiser leitete selber ein, indem er die Scheibe von links vors Tor brachte. Kaiser fuhr hinterher, bekam den Pass von Hoffmann und überwand Stuttgarts Goalie Jonas Gähr zum 1:0.

Immer wieder leisteten sich die Lindauer am Freitag allerdings leichte Fehler. Beim 1:1 hatte Loris Walter in der zehnten Minute zu viel Platz, beim 2:2 verlor Carciola in Überzahl die Scheibe an Sebastian Hon. „Gerade in Überzahl haben wir zu viel zugelassen“, kritisierte Sakic. Es gab einen weiteren Unterzahlkonter der Stuttgarter, gegen Jannik Herm zeigte Geidl aber auch am Freitag eine tolle Parade. „Das darf uns eigentlich nicht passieren, aber Dieter hat einen guten Job gemacht“, sagte Sakic. Es gab jedoch auch viele positive Dinge im Spiel der Islanders. In der 31. Minute spielte Mayer einen klasse Pass in den Lauf von Dosch, der zum 2:1 traf. Sommer, Schneider in Überzahl (51.) und Strodel machten den Sieg perfekt.

Oberliga Süd, 12. Spieltag:

Stuttgarter EC ‐ EV Lindau Islanders 2:5 (1:1, 0:1, 1:3). ‐ Tore: 0:1 (3:35) Zachary Kaiser (Hofmann, Farny), 1:1 (9:00) Loris Walter (Herm, Ettwein), 1:2 (30:52) Alexander Dosch (Mayer, Bergen), 2:2 (41:07 UZ) Sebastian Hon, 2:3 (46:36) Walker Sommer (Dosch), 2:4 (50:14 ÜZ) Damian Schneider (Sommer, Mayer), 2:5 (56:49 UZ empty net) Nicolas Strodel (Kaiser) ‐ Strafen: Stuttgart 12 Minuten, Lindau 12 Minuten ‐ Zuschauer: 790.

Oberliga Süd, 13. Spieltag:

EV Lindau Islanders ‐ Tölzer Löwen 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). ‐ Tore: 1:0 (25:14) Damian Schneider, 2:0 (36:50 ÜZ) Marc Hofmann (Carciola, Strodel), 3:0 (57:51 ÜZ) Vincenz Mayer (Schneider) ‐ Strafen: Lindau 6 Minuten, Bad Tölz 16 Minuten ‐ Zuschauer: 668.