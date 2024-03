Viele Häuser auf der Insel sind 400 oder sogar 500 Jahre alt. Neubauten gibt es nur wenige. In der Hinteren Fischergasse ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren ein neues Haus entstanden. Enge Gassen, wenig Platz und ungenaue Pläne machten den Bau kompliziert. Die Bauherren nehmen das in Kauf, denn ihnen bedeutet das Haus viel.

Veronika Bock erinnert sich noch, als wäre es gestern gewesen. Viele Sommer ihrer Kindheit verbrachte sie bei ihrer Tante und Großmutter im Haus in der Hinteren Fischergasse. „Das war das Nonplusultra“, erzählt die 68-Jährige am Telefon. Denn Ruhe vor ihrem Heuschnupfen habe sie nur in der Inselstadt gehabt. „Das war der einzige Ort, wo es mir gut ging“, erzählt Veronika Bock, die in Wertingen wohnt.

Später erbte sie das 1830 erbaute Haus. „Ich hing an ihm wie eine Klette.“ Aber es gab ein Problem: Das Haus war in keinem guten Zustand, die letzten Renovierungsarbeiten viele Jahre her. Die Fassade bröckelte, die Böden waren nicht mehr stabil.

Da Sanierung unmöglich war, musste das Haus 2021 abgerissen werden. Für Veronika Bock war das keine leichte Entscheidung. „Es fiel mir am Anfang schwer, nach dem Abriss in die Hintere Fischergasse zu gehen“, sagt sie. Denn dort klaffte seitdem eine Lücke.

Neubau mit besonderer Lage

Mittlerweile ist sie wieder gefüllt. In den vergangenen zweieinhalb Jahren baute die Firma BPM Lindau für die Familie Bock dort ein neues Haus direkt am See. Es hat zwei Stöcke und fünf Wohnungen, von denen man teilweise auf See und Berge blickt. Das hellgelbe Wohnhaus mit den Fenstern und Faschen fällt neben den anderen älteren Häusern fast nicht auf.

Wenn man es als Neubau nicht erkennt, haben wir alles richtig gemacht Irene Gewinner

„Wenn man es als Neubau nicht erkennt, haben wir alles richtig gemacht“, sagt Irene Gewinner von BPM, die die Projektleitung für den Bau übernommen hat. Mit der Gestaltung der Fassade hat Gewinner in Abstimmung mit dem Denkmalamt der Stadt viel Zeit verbracht.

Die Farbe des Putzes, die Fenster, die Gauben: Alles musste passen. Für einen Neubau ungewöhnlich, wurde auf dem Dach ein First gemörtelt. Die Wärmepumpe steht nicht wie üblich im Garten, sondern ist auf dem Dach versteckt.

Bagger fliegt an einem Kran über die Insel

Aber auch sonst war der Bau aufwendig. Enge, verwinkelte Gassen und wenig Abstand zu Nachbarhäusern machten die Baustelle zu einer Herausforderung. „Wir hatten noch nie ein Projekt mit so einer herausfordernden Logistik“, sagt BPM-Geschäftsführer Patrick Meier.

Das ging schon beim Abriss los. Weil die Gasse zu schmal war, musste ein großer Kran den Bagger zur Baustelle fliegen. Spektakuläre Bilder lieferte der 26-Tonnen-Bagger, als er über der Insel schwebte.

Das ist mit so großen Maschinen nicht einfach Irene Gewinner

Beim Abriss selbst mussten die Bauarbeiter mit viel Gefühl vorgehen. „Das ist mit so großen Maschinen nicht einfach“, sagt Irene Gewinner. Denn das alte Haus stand eng am Nachbargebäude - und dessen Außenwände durften schließlich nicht beschädigt werden.

Nach dem Abriss stellte sich heraus: Die tatsächlichen Maße des Grundstücks stimmten nicht mit den ursprünglichen Grundstücksgrenzen überein. Also musste neu geplant werden. Erst neun Monate später konnte es weitergehen.

36 Stelzen für das Haus

Für die Statik brauchte der Neubau eine Sonderlösung. „Das liegt an dem Standort auf der Insel“, sagt Meier. Der Boden ist nicht tragfähig, deshalb war für die Standsicherheit eine aufwendigere Gründung mittels Bohrpfählen nötig. 36 Stelzen, einer ist 17 Meter hoch, tragen heute das Haus.

Auch für das Betonieren mussten die Planer sich etwas einfallen lassen. Eigentlich hätten die Bauarbeiter eine Betonpumpe und ein Silo benutzt. Weil die aber zu schwer waren für den kleinen Kran an der Baustelle, musste der Beton mit einem Stapler in die Gasse gefahren und mit Eimern betoniert werden.

Weil um das Haus herum wenig Platz war, wurden Baumaterialien wie die 12.000 Mauerwerkziegel in der Fischergasse abgeladen und dann nach und nach an die Baustelle gebracht. „Wir mussten häufiger neue Lösungen kreieren“, sagt Projektleiterin Irene Gewinner.

Kosten verdreifacht

Nicht nur wegen des ganzen Aufwands, auch steigende Baukosten und Lieferkettenprobleme führten dazu, dass die Kosten für den Neubau explodierten.

Glücklich ist sie über das Haus aber trotzdem. Dank eines anderen Hauses, das sie geerbt haben und verkaufen können, kann die Familie sich den Bau trotz allem leisten.

In die größte Wohnung im Obergeschoss mit seeseitigem Balkon und Bergblick werden Veronika Bock und ihr Mann einmal ziehen. „Wir wollen dort gerne unseren Lebensabend verbringen.“ Die anderen vier Wohnungen sind bereits an Mieter vergeben.

Aber auch ihr Bruder und ihre Cousinen sollen etwas von der Wohnung haben, findet Veronika Bock. Denn das Haus sei mit seinem privaten Seezugang schließlich etwas Besonderes: Denn davon gibt es auf der Insel gerade einmal neun.