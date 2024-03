Der Verein Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau hat ein neues Vereinsprojekt: Er will ein virtuelles Museum zur Verkehrsgeschichte der Stadt Lindau und des Bodensees im 19. Jahrhundert einrichten. Was für einen Verein, der historische Schätze bewahrt modern und progressiv anmutet - und es sicher auch ist. Es hat aber zudem einen anderen, eher unfreiwilligen Hintergrund.

Es ist nämlich so, dass der Verein, der so viele Exponate zur Bewahrung der Verkehrsgeschichte der Stadt Lindau und des Bodensees sammelt und hütet, einfach keine Räume findet, um diese Schätze ordentlich aufzubewahren und der Öffentlichkeit regelmäßig zugänglich zu machen.

Dabei ist es eine spannende und interessante Geschichte, um die sich der Verein Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum voller Hingabe kümmert: Die Entwicklung der Stadt Lindau ist geprägt von der Schifffahrt und vom Bahnverkehr. Seehafen, Inselbahnhof und Bodenseedamm bilden verkehrstechnisch und kulturhistorisch ein einzigartiges Ensemble, das vor rund 150 Jahren mit der Eröffnung der Ludwig-Süd-Nord Bahn Geschichte geschrieben hat.

Die Vereinsgründer Stefan Stern, Dietrich Speidel und Hans Stübner (v.li.). Und dazwischen (2. v.re.) Reiner Fügen, der das Modell der Lindauer „Trajektanstalt“ für die Ausstellung Lindauer Trajektschifffahrt gebaut hat. (Foto: Susi Donner )

Als Knotenpunkt nationaler und internationaler Strecken ist Lindau der herausragende Ort der Mobilitätsgeschichte der Bodenseeregion. Der Verein Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau (Bodensee) möchte die Erinnerung an die Lindauer Verkehrsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts mit Ausstellungen, Veröffentlichungen und Zeitzeugen-Erzählungen am Leben halten.

Es gibt gar kein Museum

„Das Schloss am Meer“ war die dritte zeitgeschichtliche Ausstellung des Vereins, nachdem er 2016 die Lindauer Dampfschifffahrtsgeschichte und 2019 die Lindauer Trajektschifffahrt in viel beachteten Schauen gezeigt hat. Diese dritte Ausstellung über die Luitpoldkaserne und das Bahnbetriebswerk wäre nun zugleich die dritte Museumsabteilung gewesen - wenn es denn ein Museum dafür geben würde. Der Verein heißt zwar Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau, aber die Namensgebung entspringt eher dem Wunsch als den Tatsachen.

Verein sucht händeringend Räumlichkeiten

Seit elf Jahren setzt sich eine kleine Gruppe engagierter Menschen um die Vereinsgründer Stefan Stern, Hans Stübner und Dietrich Speidel dafür ein, die Geschichte der Bahn und der Schifffahrt im 19. und 20. Jahrhundert stärker ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und vor allem für die folgenden Generationen zu sichern.

Hier schlummert ein großes Potenzial. Stefan Stern

Sie suchen für das Museum dringend geeignete Räumlichkeiten - ab 500 Quadratmeter aufwärts, wie der Vorsitzende Stefan Stern sagt. „Hier schlummert ein großes Potenzial. Wir könnten diesen wichtigen Teil der Lindauer Zeitgeschichte eindrucksvoll darstellen, wenn wir genügend Platz dafür hätten.“ Bisher stünde alles immer auf kleinem Raum. Da kämen die Exponate nicht richtig zur Geltung, bedauert er.

Dann geht das Museum eben online

Nun haben die Vereinsmitglieder den Aufbau eines virtuellen Museums zur Verkehrsgeschichte der Stadt Lindau beschlossen. Dieses Projekt ist für den Verein von zentraler Bedeutung, denn „die Stadt Lindau ist nicht bereit, den Gedanken eines Verkehrsmuseums zu diskutieren. Sie unterstützt uns auch nicht bei der Suche nach Räumlichkeiten, die in Lindau durchaus vorhanden sind, in denen unser Verein eine Präsenzausstellung einrichten könnte“, erklärt der Vereinsvorsitzende Stefan Stern.

Daher werde der Verein im Internet in Ergänzung zur bestehenden Vereinswebsite eine Museumswebsite einrichten. Dargestellt werden soll die Geschichte der Eisenbahn und der Dampfschifffahrt in Lindau und am Bodensee im 19.Jahrhundert.

Das ist ein klarer Bildungsauftrag

Verkehrsgeschichte sei zugleich auch Kulturgeschichte, Sozial-, Wirtschafts-, Industrie- und Technikgeschichte. Deshalb sei über die Abteilungen Eisenbahn und Schifffahrt hinaus als dritter Themenschwerpunkt die Entwicklung der Stadt Lindau von der Handelsstadt zur Touristendestination angedacht.

Das Verkehrsmuseum soll nicht nur historisch in die Vergangenheit gerichtet sein. Vielmehr will es über das Wissen von der Vergangenheit den Blick auf Gegenwart und Zukunft schärfen. Daraus ergibt sich ein klarer Bildungsauftrag: Was war Mobilität, was ist sie heute und wie wird sie in der Zukunft sein?

Auch wechselnde Sonderausstellungen sind online möglich, zum Beispiel zur Kultur des Reisens im Spiegel vergangener Jahrzehnte, zu naturkundlichen Besonderheiten des Bodensees wie etwa der Seegfröne sowie Fotoausstellungen.

Alle sind eingeladen

Das Museum ist als open-space (dt. offener Raum) geplant. Wer möchte wird sich in einem Forum einbringen können. Vorschläge zu Inhalten und Gestaltung des Museums oder das Einbringen konkreter Objekte, die für sie oder ihn mit einer persönlichen Geschichte oder Erinnerung verbunden sind, sind ausdrücklich erwünscht.

Stefan Stern: „Wer also Anregungen, Ideen und Ausstellungsobjekte hat und uns unterstützen will, ist herzlich willkommen. Im Sommer 2024 wollen wir die erste Abteilung des Museums eröffnen.“