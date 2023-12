Er hat sein Haus in Österreich verkauft, Hab und Gut aufgegeben und ist in die Ukraine gezogen. Dort transportiert der Wiener Max Verletzte von der Front ab. Der Lindauer Verein Bodensee Hilfswerk unterstützt ihn dabei.

Es ist nicht ihre erste Fahrt in die Ukraine. Aber wenn die Lindauer Aurel Sommerlad und Maren Riekmann sich am 1. Januar auf den Weg in das Land machen, in dem seit fast zwei Jahren Krieg herrscht, dann ist es eine besondere Reise. Denn anstatt in Kolonne mit mehreren Fahrzeugen und Vereinsmitgliedern zu fahren, sind sie diesmal zu zwei unterwegs. „Das ist besonders aufregend“, sagt Aurel Sommerlad.

Auf die Reise machen sie sich in einem Transporter, der später Kriegsverletzte in Krankenhäuser bringen soll. Sie fahren über die ukrainisch-polnische Grenze bis nach Kiew. Dort übergeben Sommerlad und Riekmann den Transporter an den Österreicher Max, der seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Das Fahrzeug wird er im Kriegsgebiet nutzen. In den nächsten Monaten bringt der Wiener Verletzte in Sicherheit.

Voll ausgerüsteter Transporter für die Ukraine

Max mache sich in den Tagen nach Weihnachten mit einem Moped aus Österreich auf den Weg in die Ukraine. Zuhause habe er die Zelte abgebrochen, erzählt Aurel Sommerlad. Die beiden kennen sich, weil der Wiener ebenfalls in einer Hilfsorganisation für die Ukraine namens Youkraine aktiv ist. Immer wieder haben die beiden Vereine gemeinsam Hilfsgüter ins Land gebracht.

„Wir wollen ihn unterstützen“, sagt Sommerlad. In dem voll ausgerüsteten Transporter befinden sich neben einem Defibrillator auch ein Atmungsgerät und Liegen. Zwischen 6000 und 7000 Euro hat der Lindauer Verein für die Ausstattung zusätzlich investiert. Insgesamt gab er 20.000 Euro aus.

Geld, das mittlerweile schwer aufzutreiben ist. Nur über Großspenden Einzelner, wie die eines Arztes aus Lindau, der mittlerweile in der Schweiz wohnt, oder von Unternehmen sei das noch möglich.

Gespannt auf das Leben vor Ort

Im Mittelpunkt für die Fahrt stehe aber die Notwendigkeit, dass Fahrzeuge und medizinisches Material in der Ukraine gebraucht werden. „Und wir haben die Möglichkeit, relativ einfach ranzukommen.“ Der Verein bekommt die Fahrzeuge für die Ukraine von einem Autohändler in Memmingen, der auf ausrangierte Rettungswagen und Transporter spezialisiert ist.

Für Aurel Sommerlad und Maren Riekmann ist es nicht die erste Fahrt in die Ukraine. Im April brachten sie zum Beispiel mit anderen Vereinsmitgliedern schon einmal zwei Rettungsfahrzeuge nach Kiew, in Lwiw waren sie schon mehrere Male, unterstützten dort ein Kinderheim.

Damals waren sie überrascht davon, wie „normal“ das Leben in der Hauptstadt Kiew ablief. „Es wurde gefeiert, es gab ein Nachtleben, Konzerte und Theateraufführungen fanden statt“, berichtet Aurel Sommerlad. „Ich bin gespannt, wie es sich verändert hat.“

Ich glaube, dass dort eine wahnsinnige Anspannung da ist. Aurel Sommerlad

„Zum Jahreswechsel ist eine besondere Zeit“, sagt Sommerlad. Dann seien viele Ukrainer im Land und es ließe sich schwer abschätzen, was passiert. Vor ihrer Fahrt und auch währenddessen informierten sie sich ständig über die Lage im Land. „Ich glaube, dass dort eine wahnsinnige Anspannung da ist.“

Besonders herausfordernd werde die Fahrt selbst. Sommerlad berichtet von 20 bis 30 Kilometer langen Schlangen an der Grenze, die es aktuell teilweise gebe. Polen kontrolliere sehr streng. „Weil viel geschmuggelt wird.“

Auch deshalb brauche jeder, der Hilfsgüter ins Land bringen möchte, eine Einladung von einer Hilfsorganisation vor Ort, Fahrzeugpapiere und weitere Dokumente. „Noch bereiten wir alles vor.“

Der Verein Hilfswerk Bodensee ist Teil der SZ-Aktion Helfen bringt Freunde. Spenden kommen dem Verein zugute.