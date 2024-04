Der Bahnhof in Enzisweiler bekommt neue Bahnsteige. Wegen der Bauarbeiten fallen Züge zwischen Friedrichshafen und Lindau aus oder fahren früher ab. Betroffen sind Verbindungen in der Nacht und am frühen Morgen. Was sich ab April ändert.

Schon seit einigen Wochen sind am Enzisweiler Bahnhof Bagger und Kieselhaufen zu sehen. Die Bahnarbeiter haben schon Stahlträger an Gleis 1 in der Erde versenkt. Beeinträchtigungen auf den Fahrplan hat die Baustelle aber erst ab Ende der Woche.

Bei einigen Zügen der Linien RE 5 und RB 93 gibt es deshalb von Freitag, 5. April, bis Montag, 10. Juni, Änderungen im Fahrplan, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Was ändert sich genau?

Am Samstag, 6. April, und am Samstag, 8. Juni, fahren spätabends Ersatzbusse von der Lindauer Insel. Die Busse fahren aber nicht planmäßig um 23.43 Uhr, sondern bereits um 23.10 Uhr ab.

In den Nächten am 5. April, 12. April, 31. Mai und 7. Juni fahren die Züge dieser Verbindung 15 Minuten früher ab.

Es fallen auch Züge aus. Von Samstag, 13. April, bis Montag, 10. Juni, fahren die Züge ab Kressbronn um 7.17 Uhr und um 7. 9 Uhr nicht. Das betrifft auch die Verbindung um 8.22 Uhr vom Inselbahnhof in Richtung Westen.

Ändern wird sich zudem die Zugabfahrt in Nonnenhorn um 17.19 Uhr: Die verschiebt sich laut Bahn auf 17.40 Uhr. Und der Frühzug von Reutin nach Friedrichshafen startet anstatt um 5.28 Uhr schon um 5.19 Uhr.

Bahnhof wird barrierefrei

Der Bahnhof in Enzisweiler soll barrierefrei werden. Dafür werden der Bahnsteig direkt am Bahnhofsgebäude erhöht und der mittlere Bahnsteig abgerissen. Stattdessen wird an Gleis 2, also auf der Seite des Dorfstübles, ein neuer Außenbahnsteig gebaut. Der soll am 10. Juni in Betrieb gehen. Beendet sein solle die Baustelle im August, so die Sprecherin.

Für diese große Maßnahme müsse eine Baustellenfläche eingerichtet werden, wo Material und Werkzeuge lagern. Das passiere auf den Parkplatzflächen rechts und links des Bahnhofsgebäudes, ebenso wie auf den Schotterweg- und Grünflächen zwischen den Gleisen und dem Dorfstüble. Mit eingeschlossen sei hierbei auch jener Teil der Parkplatzflächen am Dorfstüble, wo die Wertstoffcontainer stehen.