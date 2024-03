Antonia Potemkin-Redolf hatte nicht immer ein einfaches Leben. Mit 18 Jahren wurde die Ukrainerin nach München antransportiert - zur Zwangsarbeit. Jetzt feierte sie in Lindau ihren 100. Geburtstag.

Als Teenagerin wurde wurde Antonia Potemkin-Redolf von einem Dorf im ukrainischen Oblast Transkarpatien mit vielen anderen Ukrainerinnen abtransportiert und nach München in Güterwaggons verfrachtet.

Dort mussten sie sich entkleiden und von einem Haufen deutschen Männern von allen Seiten „begutachten“ lassen, ob und inwiefern sie für schwere Zwangsarbeiten zu gebrauchen seien oder nicht.

Sprechen war ihr verboten

Antonia hatte riesiges Glück, sie landete in Göttlishofen, heute eine Ortsteil von Argenbühl, auf einem Bauernhof. Rosa, die Bäuerin, sei immer gut zu ihr gewesen, wie sich die Hundertjährige gerne zurückerinnert.

Allerdings war die erste Zeit nicht einfach, die ukrainischen Zwangsarbeiterinnen durften nicht sprechen und es wurde ständig überwacht, dass sie ja keinen Kontakt zur heimischen Bevölkerung aufbauen konnten. Dennoch erlernte sie im Laufe der Zeit die Sprache und hat sich den dadurch erworbenen Allgäuer Dialekt völlig verinnerlicht.

In zweiter Ehe kam Antonia dann nach Ravensburg, ihr Mann, der zunächst in Göttlishofen in einer Werkstatt arbeitete, machte sich dort selbstständig. Fünf Kinder bekam sie während dieser Ehe, einen Sohn und vier Töchter.

Für die dritte Ehe nach Lindau

Nach dem Tod ihres Gatten zog Antonia dann nach Lindau, Guido Redolf, mit dem sie schon lange befreundet war, lebte hier. Nach Jahren schließlich trauten sich Antonia und Guido Redolf 1989 und schlossen den Bund fürs Leben. Aber auch der hielt leider keine Ewigkeit, noch vor der Jahrtausendwende war sie erneut Witwe.

Jedoch lebte sie hier am Bodensee nicht etwa isoliert, sie hatte eine Reihe Freundinnen gefunden, die allerdings auch nicht mehr leben. Das ist wohl das Schicksal derer, die sehr lange leben dürfen. Von ihrer Stieftochter Maria Hirnigl wird sie seit einem Sturz, der sie zu Hause in Aeschach jahrelang zu Hause und später ans Bett fesselte, betreut.

Eine Zeitlang lebte sie schon im Hospiz, gehört aber zu den Fällen, die durch Zuwendung und bester Betreuung wieder so fit werden, dass sie dort wieder ausziehen können. Seit vergangenem Oktober lebt sie nun im Allgäu-Stift, zwar in einem kleinen Zimmer, aber sie fühlt sich ausgesprochen wohl hier.

Ein Leben im Altenheim

Zum einen, weil sie in Lindau und vor allem in Aeschach bleiben konnte, zum andern aber - und das wiegt wohl noch schwerer - hat sie hier „liebe Menschen um mich herum und gutes Essen, was will ich mehr?“

Zeit ihres Lebens ernährte sie sich stets gesund und holte viel aus dem eigenen Garten auf den Teller, sicher ein Grund mehr, warum Antonia noch so gut beieinander ist, von dem folgenreichen Sturz abgesehen. Und da sie ein zufriedener Mensch ist, freut sie sich auch an Kleinigkeiten, seien es blühende Blumen vor dem Haus, eine nette Dekoration, oder lieben Besuch.

Jetzt wieder ukrainisch sprechen

Hier, im Allgäu-Stift, kann sie mit einigen Mitarbeitern ihre ukrainische Muttersprache wiederaufleben lassen, alles hat sie auch nach der langen Zeit nicht vergessen. In der Ukraine selbst war sie einmal noch, ihre älteste Tochter hat sie damals begleitet.

Bei aller Zufriedenheit, am aktuellen Geschehen in der Welt hat die Hundertjährige nach wie vor Interesse, gleichwohl sie versucht, solche Dramen wie in ihrem ukrainischen Vaterland oder in Nahost, schnell wieder auszublenden, das tut ihr dann doch zu sehr weh.

Aber mit Brille und Lupe studiert sie regelmäßig die Lindauer Zeitung und wenn im Fernsehen „Dahoam is dahoam“ läuft, ist sie vor dem Fernseher zu finden, ihre Lieblingsserie lässt sie nicht aus.

Post vom Bundespräsident

Bis zur nächsten Folge hat sie garantiert auch die vielen Glückwunschschreiben gelesen, die der Bundespräsident oder der Ministerpräsident ihr geschickt haben. Und Bürgermeisterin Katrin Dorfmüller, die als offizielle Gratulantin der Stadt gekommen war, durfte ihr gleich die Gratulation der Oberbürgermeisterin vorlesen. Da hat sich die Jubilarin richtig gefreut und abschließend noch über sich resümiert: „Bei mir ist immer alles gleich. Ob gut oder schlecht, ich nehme alles an, man kann’s ja eh nicht ändern“ - und strahlt dabei mit ihrem grundgütigen Lächeln übers ganze Gesicht.