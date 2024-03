Die ungarische Nationalmannschaft schlägt ihr Lager im Landkreis Lindau auf.

Wie unter anderem das ZDF berichtet, wird der deutsche Gruppengegner das Hotel Tannenhof in Weiler im Allgäu als Hauptquartier für die Europameisterschaft (EM) nutzen.

Das Hotel hat Erfahrung mit der Betreuung prominenter Gäste. Erst im November war Tennisspieler Alexander Zverev zu Gast in Weiler-Simmerberg. Er schlug zu einem Charity-Turnier auf und war mehrere Tage im Allgäu zu Gast.

Die EM findet von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 14. Juli, in Deutschland statt. Das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Ungarn wird am Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr in Stuttgart angepfiffen.

Vergangenes Aufeinandertreffen

Die Fans der ungarischen Nationalmannschaft fielen beim jüngsten Aufeinandertreffen mit der deutschen Nationalmannschaft in München durch homophobe Sprechchöre auf.

Vor der Partie wurde in Ungarn ein umstrittenes Gesetz erlassen, das die Rechte homosexueller Menschen einschränkt. Deswegen wurde über die Beleuchtung der Allianz Arena in Regenbogen-Farben diskutiert. Die Uefa untersagte die Beleuchtung der Arena noch vor dem Spiel. Als Grund verwies die Organisation auf ihre politische Neutralität.