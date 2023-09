Diese Katze sucht ein neues zu Hause

Die zarKatze Kaia wurde in Gestratz herrenlos aufgegriffen und befindet sich nun Tierheim. Sie ist eine Einzelgängerin, die ein ruhiges zuhause sucht. Da sie eine Freigängerin ist sollte sie im neuen Heim rein- und raus können. Sie ist knapp eineinhalb Jahre alt und ist wie alle Katzen im Tierheim kastriert, tätowiert und geimpft. Sie ist eine neugierige und verspielte Katze, die auch Türen öffnen kann. Sie kann zu einem Haushalt mit älteren Kindern kommen, denn wenn ihr was nicht passt, kann sie auch mal zickig sein. Wer sich für Kaia interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau (Telefon: 08382/72365) in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim gibt es online unter www.tierheim-lindau.de.