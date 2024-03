Bauarbeiten der Bahn sind bei vielen Lindauerinnen und Lindauern in keiner guten Erinnerung. Die Baustelle vergangenen Sommer zwischen Weißensberg und Lindau sorgte für viel Ärger: Sirenen an den Gleisen und laute Arbeiten in der Nacht zerrten an den Nerven der Anwohner. Auch in diesem Jahr baut die Bahn. Nachts kann es wieder laut werden.

Schienen schleifen, Schotter einfüllen und Schwellen befestigen: An drei Streckenabschnitten in der Lindauer Region muss die Deutsche Bahn (DB) im Mai und Juni bauen. Die ersten Bauarbeiten stehen am Wochenende des 25. Mai und 26. Mai zwischen Lindau-Aeschach und Hergatz an.

Dort werden nachts laut einer Bahn-Sprecherin Schotter und Gleise so stabilisiert, dass Schienen und Schwellen „optimal liegen“, wie eine Sprecherin auf Nachfrage der LZ schreibt. Dabei handle es sich um „routinemäßige Instandhaltungen“.

Arbeiten Ende Mai

Außerdem müssen zwischen Lindau-Insel und Weißensberg in der Woche vom 19./20. Juni bis zum 25./26. Juni die Schienen geschliffen werden. Dabei werden Unebenheiten ausgebessert, damit die Räder der Züge geschont werden, so die Sprecherin.

Die Bauarbeiten im Mai und Juni finden in den Nächten statt. „Lärm durch Bau und Sicherung ist möglich“, so die Sprecherin. In beiden Fällen müssten die Gleise einseitig gesperrt werden.

Aktuell laufen dazu die Detailplanungen.“ Sprecherin der DB

Bei solchen einseitigen Sperrungen „sorgen in der Regel Warnsysteme für die Sicherheit der Arbeitskräfte vor Ort“, schreibt die Sprecherin. Ob tatsächlich wieder Sirenen aufgestellt werden, sei allerdings noch unklar. „Aktuell laufen dazu die Detailplanungen.“

Laute Nachtarbeiten

Im vergangenen Jahr hatten die Sirenen der Bahn für viel Ärger gesorgt. Sie schellten von früh morgens bis abends. Nachts gab es allerdings eine Sirenen-Pause. Dann hielten die lauten Bauarbeiten die Anwohner wach.

Unzählige Bürger, aber auch Bürgermeister hatten sich deswegen bei der Deutschen Bahn beschwert. Das Eisenbahnbundesamt prüfte daraufhin die Baustelle. Kurz vor Ende stellte sich heraus: Die Baustelle ist zu laut. Konsequenzen zog die Bahn aber keine mehr, weil die Bauarbeiten schon so gut wie beendet waren.

Die DB Netz AG sanierte damals die 13 Kilometer lange Strecke zwischen Lindau und Weißensberg. Die Bauarbeiter arbeiteten mit einem Bauzug auf dem Gleis, sie tauschen Schienen, Schwellen und Schotter aus.

Auch Arbeiten in Reutin geplant

Die Erneuerung der Gleise ist laut der Sprecherin dort erst einmal abgeschlossen. Allerdings stünden auf der Strecke noch ein sogenannter „Qualitätsstopfgang“ - also der Feinschliff - an. Dieser erfolge ebenfalls in der Nacht. Wann genau, das sei noch nicht klar.

Für Projekt Nummer vier in diesem Sommer kommen recht sicher keine Sirenen zum Einsatz. Im Juni hat die Bahn an der Abstellanlage am Reutiner Bahnhof Stopfarbeiten eingeplant. Der Schotter muss dort noch befestigt werden.