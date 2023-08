Ein Dieb ist in ein Wohnhaus in der Friedrichshafener Straße eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit zwischen Samstag, 29. Juli gegen 17 Uhr und Sonntag, 30. Juli, gegen 8.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über eine Kellertüre Zugang zu einem Wohnhaus in der Friedrichshafener Straße in Lindau, heißt es im Polizeibericht.

Polizei hofft auf Hinweise

Im Gebäudeinneren habe der Täter verschiedene Schubladen und Schränke nach Diebesgut durchwühlt. „Nachdem offensichtlich nichts Brauchbares zu finden war, verließ er unverrichteter Dinge das Gebäude und verschwand unerkannt.“

Am Nachmittag vor der Tat waren laut Zeugenaussagen zwei ukrainische Männer in dem Wohngebiet unterwegs und boten diverse Dienste, wie Gartenarbeit oder Ähnliches, an, so die Polizei.

Wer kann nähere Angaben zu diesen Personen und/oder möglichen dazugehörenden Fahrzeugen machen? Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizeistation Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 erbeten.