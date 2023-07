Dieb schleicht durch Seniorenheim

Eine 84–jährige Bewohnerin einer Seniorenresidenz hat am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr eine unbekannte Person in ihrem Zimmer beobachtet. Zuerst ging sie davon aus, dass es sich um einen Pfleger handelte und rief dessen Namen. Die unbekannte Person rannte daraufhin zur Wohnungstüre und verließ die Wohnung. Bei dem Unbekannten handelte es sich nicht um den Pfleger, da dieser zehn Minuten später in die Wohnung kam. Dieser stellte fest, dass die Handtasche der 84–Jährigen durchsucht wurde. Entwendet wurde nichts. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, kurz geschorene Haare, untersetzt, weißes T–Shirt.

Hinweise erbittet die Polizei Lindau unter der Telefonnummerr 08382/9100.