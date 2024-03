„Die Wirtschaft in Bayrisch-Schwaben wird weiblicher“

In bayrisch-schwäbischen Unternehmen, die sich mit Handel, Produktion und Dienstleistung beschäftigen, steht an jeder dritten Führungspostion eine Frau. Das hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Heide Becker, Leiterin des Beratungszentrums Recht und Betriebswirtschaft der IHK Schwaben, geht davon aus, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren stark steigen wird: „Wir spüren gerade eine große Dynamik, insbesondere bei jungen Gründerinnen. Die Wirtschaft in Bayerisch-Schwaben wird weiblicher“, sagt Becker anlässlich des Weltfrauentags am 8. März.

Frauen würden immer häufiger ein eigenes Unternehmen gründen wollen. Etwa 1700 Beratungen zu diesem Thema seien von den IHK-Mitabeiter im vergangenen Jahr geführt worden. Im Unterschied zu ihren männlichen Kollegen, gründen Frauen in der Regel risikoärmer. Außerdem verwenden sie weniger Startkapital. Ziel der Frauen sei es vor allem, Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren zu können, sagte Becker.

Laut IHK ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen im Reise- und Gastgewerbe mit 34 Prozent am höchsten - dicht gefolgt vom Einzelhandel mit 31 Prozent und dem Dienstleistungsbereich mit 29 Prozent. Becker geht davon aus, dass künftig noch mehr Frauen unter den Unternehmern vertreten sein werden.

Die IHK hält allerdings fest, dass es in den „typischen Männerberufen“ noch immer an weiblichen Gründerinnen mangelt. Auf dem Bau oder im Verkehrs- und Logistikbereich werden die Unternehmen meist von Männern geleitet. Laut einer Erhebung der IHK lägen die weiblichen Führungskräfte hier bei fünf bis 16 Prozent.

„Wir setzen darauf, dass Mitarbeiterinnen noch stärker gefördert und an eine Position in der Unternehmensleitung herangeführt werden“, so Becker. „Mit Blick auf den Fachkräftemangel ist es wichtig, alle vorhandenen Potenziale zu nutzen.“

Mit dem Netzwerk „Frau + Wirtschaft“ möchte die IHK Schwaben Unternehmerinnen stärker zusammenbringen. Rund 100 selbständige Frauen aus der Region seien bereits dabei. Durch Veranstaltungen, Workshops und weitere Events werde die Zusammenarbeit unter den Frauen zusätzlich verstärkt. Die Teilnehmerinnen sollen „ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und neue Ideen entwickeln können“, wird Becker zitiert.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Ehrenamt der IHK Schwaben wider: Nach der IHK-Wahl im vergangenen Jahr sei der Frauenanteil in den Gremien noch einmal gestiegen. Im Präsidium seien sechs der 13 Mitglieder weiblich.

