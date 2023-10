Volksfest, Vergnügungspark und Krämermarkt: Vom 3. bis 6. November ist in Lindau wieder Jahrmarkt. Direkt am Bodenseeufer, vor der traumhaften Kulisse der berühmten Hafeneinfahrt, begeistert er mit zauberhaftem Flair Jung und Alt aus der Stadt und der Region.

Verlockend weht der Duft von Bratwürsten, Zuckerwatte und gebrannten Mandeln über die Seepromenade, durch die Gassen und über die romantischen Plätze der Altstadt. Die bunten Lichter der Fahrgeschäfte spiegeln sich schimmernd im Wasser, dahinter leuchtet das See- und Alpenpanorama. Rund 60 Fahrgeschäfte, Vergnügungs- und Imbissstände laden die Besucher zum Erleben ein, das im Krämermarkt in der Innenstadt mit etwa 140 Händlern seine Fortsetzung findet.

Publikumsmagnet ist das 35 Meter hohe Riesenrad, das direkt am Hafen seine Runden dreht. Der Blick reicht über Löwe und Leuchtturm weit über den Bodensee in die Berglandschaft, über die Dächer Lindaus und auf das blinkende und lebensfrohe Treiben an der Seehafenpromenade. Daneben dreht sich der „Bayernstar“. Der ebenfalls 35 Meter hohe, weiß-blaue Kettenflieger ragt neben dem Mangturm in den Himmel. Umweht von bayerischen Flaggen, zur Titelmelodie von Krieg der Sterne und einem gigantischen Jodler, schraubt er sich den Sternen entgegen, bis zu einer Flughöhe von 28 Metern.

Kopfüber neue Perspektiven erleben

Das können die Jahrmarktbesucher im „Salto Mortale“. Die ungewöhnliche Schaukel steht auf dem Busparkplatz vor dem Kunstmuseum und ist neu auf dem Lindauer Jahrmarkt. „Salto Mortale“ beginnt nach dem Einsteigen ganz harmlos. Die kreisförmig angeordneten Sitze drehen sich, die Schaukel schlägt wie ein Pendel aus, überschlägt sich schließlich in 23 Metern und stellt in luftiger Höhe alle auf den Kopf. In direkter Nachbarschaft ist die „Bayern Wippe“ zu finden, die nicht nur Bayern jodeln lässt und einen Hauch Nostalgie mitbringt. Viele dürften den Schunkler noch aus ihren Jugendtagen kennen. Wie eine große Trommel dreht sich die „Bayern-Wippe“ vorwärts, rückwärts und überrascht mit lustigen „Hopsern“.

Der Lindauer Jahrmarkt findet bereits seit 1652 statt ‐ also seit 371 Jahren und ist seither ein Anziehungspunkt für Menschen aus weiter Region. „Die Besucher lieben die traditionellen Fahrgeschäfte und freuen sich auf die neuen“, sagt Arnold Weiner vom Kulturamt, der mit dem Marktteam einen Rundgang durch die historische Insel vorbereitet hat.

Autoscooter, Karussell, Losbuden

Auf der Vergnügungsmeile zwischen Kunstmuseum, Bahnhof und Reichsplatz wechseln Fahrgeschäfte wie Autoscooter und das Kinderkarussell „Erlebnis-Kinderschleife“ mit Schieß- und Losbuden, Wurfspielen, sowie Gastronomie- und Süßwarenbuden ab. Die Marktkrämer bieten ihr beliebtes Angebot in weitem Bogen von der Schmiedgasse, über den Kirch- und Marktplatz, in die Cramergasse, die Maximilianstraße und wieder bis zum Reichsplatz an.

Insgesamt sind es rund 200 Anbieter, die dafür sorgen, dass die Besucher viel Spaß haben, der Nervenkitzel nicht ausgeht und sie von ausgefallenen Küchengeräten über Handschuhe, Schals und Wollmützen, von der Marktwurst bis zur Zuckerwatte alles bekommen, was zu einem schönen Jahrmarkt gehört.

Am Jahrmarktsonntag, 5. November, ist zudem verkaufsoffener Sonntag, da öffnen die Insel-Einzelhändler von 12 bis 17 Uhr ihre Geschäfte. So lässt sich wunderbar der Jahrmarktsbesuch mit einem entspannten Einkaufsbummel verbinden. Auch Cafés und Restaurants laden die Besucher zum Verweilen ein. Den jährlichen Abschluss des Lindauer Jahrmarkts bildet der Familientag am Montag, an dem die Vergnügungsgeschäfte vergünstigte Preise anbieten.

Anreise auf verschiedenen Wegen

Mit dem Bus oder dem Zug fahren die Besucher direkt zum Jahrmarkt. Vorarlberg Lines bietet zudem am Wochenende vom 4. und 5. November Schiff-Shuttles zwischen Bregenz und Lindau an und ermöglicht so eine stressfreie Anreise aus dem Ländle.