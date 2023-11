Die U11 der Young Islanders spielt unter freiem Himmel

Im Eishockey gelten Spiele unter freiem Himmel als Spektakel. Deshalb werden sie bei den Profis immer mal eingestreut. Nun durfte auch die U11 der Young Islanders diese besondere Erfahrung machen.

Für die Lindauer U11 standen am vergangenen Sonntag beim Trainingsturnier in Hohenems die Spiele gegen die Mannschaften Dornbirn/Hohenems und Lustenau auf dem Programm. Laut Trainer Spencer Eckhardt brachten die Young Islanders gegen Lustenau keine ordentlichen Schüsse auf das Tor. Im zweiten Spiel belohnte sich Lindau für eine starke Moral.

Sehr erfolgreich lief es erneut für die U15 der Young Islanders. Auch im vierten Landesligaspiel blieb die Mannschaft von Trainer Patrick Prell erfolgreich. Mit dem 8:2 gegen die HC Landsberg Riverkings II landeten die Lindauer am Samstag ihren dritten Saisonsieg. „Ich bin wirklich zufrieden mit der Entwicklung in den letzten Wochen, es ist eine stetige Steigerung zu erkennen“, sagte Prell, der aber auch kritisch anmerkte: „Wir müssen trotz des guten Ergebnisses noch lernen durchgehend diszipliniert zu spielen. Im letzten Drittel waren wir einfach zu oft auf der Strafbank.“

U17-Trainer Mairitsch wünscht sich mehr Konstanz

Jeweils einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Lindauer U17. Nach einem sehr gut herausgespielten 5:3-Sieg gegen die SG Berchtesgaden/DEC Inzell Frillensee in der heimischen BPM-Arena am Freitag folgte in der Landesliga am Sonntag beim EV Pfronten eine 3:9 Niederlage. U17-Trainer Martin Mairitsch wünscht sich mehr Konstanz.

Die U13 war in der Landesliga diesmal zweimal zu Hause gefordert. Während es am Samstag gegen den Augsburger EV II noch eine ärgerliche 5:12-Niederlage setzte, siegten die Lindauer am Sonntag im Derby gegen den ECDC Memmingen mit 6:2. Trainer Marko Sakic sah gegen Memmingen „eine super Mannschaftsleistung“ und lobte vor allem das Verteidigen als Einheit.

Sakic trainiert auch die U9 und nahm mit ihr am Trainingsturnier in Dornbirn teil. Gegen Dornbirn und Lustenau brachten die Islanders ihr Können aufs Eis. Im Duell gegen Feldkirch bissen sich die Lindauer an der gegnerischen Torhüterin die Zähne aus.