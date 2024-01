Mit der Fußballhymne „’54, ’74, ’90, 2006“ sind die Sportfreunde Stiller seit der Heim-WM 2006 selbst für Nicht-Fußballfans ein fester Begriff. Unzählige weitere Hits, die nicht alle mit Fußball zu tun haben, haben sich in der 28-jährigen Bandgeschichte angesammelt, wie „Applaus, Applaus“, „New York, Rio, Rosenheim“ und „Ein Kompliment“. An diesem Samstag treten die „Sportis“ im ausverkauften Lindauer Club Vaudeville auf. Im Interview spricht Sänger Peter Brugger über bisherige Auftritte in Lindau, Krisen und Kaiser Franz Beckenbauer.

Es ist nicht der erste Auftritt der Sportfreunde Stiller in Lindau.

In bin mir sicher, dass wir bereits zwischen drei und sieben Auftritte in Lindau hatten. Ganz genau weiß ich es aber nicht mehr.

Im Jahr 2006 haben Sie zuletzt im Club Vaudeville gespielt.

Echt, so lange ist es schon her?

In unserem Archiv habe ich dazwischen nichts mehr über einen weiteren Auftritt in Lindau gefunden. 2006 - das war ja die Hochzeit der Band.

Es war in der Tat unsere fußballerische Hochphase. Wie das Schicksal so will, steht 2024 (Europameisterschaft in Deutschland, d. Red.) auch wieder im Zeichen des Fußballs - und wir kommen wieder nach Lindau. Also irgendwie muss ich da die Zusammenhänge einmal checken (lacht).

Bedauerlicherweise trifft das auf das Jahr 2024 auch mit dem kürzlichen Tod von Franz Beckenbauer zu.

Das stimmt. Das macht mich wirklich traurig. Ich habe, nachdem es bekannt wurde, zahlreiche Dokumentationen und Berichte über ihn angeschaut. Es ist unglaublich, was man mit diesem Mann verbindet - nicht nur ich persönlich, sondern vermutlich mehrere Generationen. Das trifft auch nicht nur auf Menschen zu, die sich für Fußball interessieren. Beckenbauer war eine unglaubliche Persönlichkeit. Er ist nicht umsonst Lichtgestalt und Kaiser genannt worden. Wirklich sehr schade, wenn so jemand dann gehen muss.

Sie hatten kein Lied über ihn, oder?

Nein, wir haben ihn nur einmal getroffen. Das war 2006, als wir gerade mit unserem Lied durch das Land tourten und er auch überall unterwegs war.

Wie war diese Begegnung?

Kurz, aber sehr nett und lustig. Wir waren in einer Fernsehshow. Da war der Kaiser ebenfalls. Wir waren zu dem Zeitpunkt in unserer Garderobe und er kam herein. Wir waren da gerade am Quatsch machen, weil wir immer irgendwie Quatsch machen, wenn wir unterwegs sind. Es war ein typischer Bandhumor eben. Er kam herein und ließ sich davon anstecken von dem Quatsch, scherzte mit und meinte: Er wollte einfach mal Servus sagen. Das war schon sehr schön.

Blonde Wuschelmähne und noch etwas jünger: Sänger Peter Brugger im Jahr 2006, beim bislang letzten Auftritt der Sportfreunde Stiller in Lindau. (Foto: Christian Flemming )

Bleiben wir im Jahr 2006, aber kommen zurück zu Lindau: 600 Fans im Club Vaudeville, ausverkauftes Haus und Ihr Fußballhit „’54, ’74, ’90, 2006“ war brandaktuell und wurde vom Publikum laufend gefordert. Was blieb Ihnen sonst noch von Lindau und dem Konzert in Erinnerung?

Natürlich purer Rock, Schweiß, ausgelassene Stimmung, die Sportfreunde und das Publikum in Hochform und am Ende waren alle glücklich und zufrieden.

So soll es auch diesmal sein, oder?

Ich hoffe es. Wir werden alles dafür tun.

Nun sind knapp 18 Jahre seit Ihrem letzten Auftritt in Lindau vergangen. Was hat sich seither bei den Sportfreunden getan?

Sowas flasht mich immer, wenn ich das höre, wieviel Zeit ins Land gestrichen ist und wir immer noch unsere Band haben. Das ist das größte Geschenk überhaupt. 2006 war ein krasses Jahr, ein wahnsinniger Trubel um dieses Sommermärchen. Es war eine sehr schöne Zeit, die ich nie vergessen werde - und wir waren als Band mittendrin. Danach hat es uns ordentlich durchgespült, weil wir merkten: Es ist nicht so leicht, damit klarzukommen. Wir waren überall bekannt. Dann stellten wir uns die Frage: Was wollen wir als Band künstlerisch? Da steckten wir in einer kleinen Krise. Daraus sind wir mit dem MTV unplugged wieder auferstanden. Das war musikalisch am Interessantesten und gleichzeitig am Herausforderndsten.

Was passierte dann?

Wir sind danach irgendwie über all die Jahre erwachsen geworden - und doch auch wieder nicht. Wir haben anschließend „New York, Rio, Rosenheim“ veröffentlicht, die auch eine große Platte war. Und dann kam unsere große Bandkrise. Wir haben in all dem Trubel vergessen, uns auszutauschen, wie es uns wirklich geht, was wir brauchen und wo der Weg hingehen soll. Wir haben das Verständnis füreinander verloren. Zum Glück sind wir vor rund drei Jahren wieder aufeinander zugegangen. Nun wissen wir, was wir aneinander haben, was wir an der Band haben und was für ein Privileg es ist, so ein Leben führen zu dürfen. Wir reisen herum, treffen viele Menschen und werden dadurch neu inspiriert. Das genießen wir in vollen Zügen und fühlen uns so frei wie schon lange nicht mehr.

Sie sprachen Ihre sechsjährige Pause an: Wie fühlen sich die Auftritte nun an?

Sehr besonders, erstens wegen der Pandemie. Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, auftreten zu können. Zweitens genießen wir es, wieder zusammengekommen zu sein. Und dann ist da der Schatz an Liedern, die wir über die 28 Jahre, in denen es nun die Sportfreunde gibt, gesammelt haben. Das ist schön zu sehen, welche Lieder für manche Menschen für eine Bedeutung haben und welche Erlebnisse und Erinnerungen sie mit unseren Liedern mit sich herumtragen. Aber das gilt auch für uns selbst. Das alles vermischt sich zu so viel Gefühl in unseren Konzerten und Räumen, in denen wir auftreten. Das ist einfach nur toll.

Worauf darf sich das Lindauer Publikum diesmal freuen?

Wir haben geplant, dass drei Typen aus dem Weihnachtsurlaub in voller Frische über die Bretter fliegen - was eben unser Alter noch so hergibt (lacht). Wir spielen einfach einen bunten Mix von Liedern, auf die wir Bock haben, von unserer ersten Platte bis jetzt. Es wird also eine Mischung unterschiedlicher Emotionen geben, von traurig bis total ausgelassen. Wir wollen ein bisschen nostalgisch-fröhlich ins neue Jahr starten.

Sportfreunde Stiller Peter Brugger (Gitarre, Gesang), Florian Weber (Schlagzeug, Gesang) und Andi Erhard (Bass) gründeten im Jahr 1997 die Band „Sportfreunde Stiller“. Rüdiger Linhof ersetzte 1997 den Bassisten Erhard. Seither treten die drei Musiker aus Germering bei München gemeinsam auf. Bekannte Lieder der Band sind beispielsweise Wellenreiten 54, Ein Kompliment, Ich, Roque, Siehst du das genauso?, Applaus, Applaus oder ’54, ’74, ’90, 2006. Das jüngste Album „ Jeder nur ein X“ erschien am 11. November 2022.

Und Ihre größten Hits sind auch mit dabei, oder?

Ja, Logo. Ohne die wären wir nur drei komische Musikanten mit Hang zum Sport.

Empfohlene Artikel Umkämpfter Wohnungsmarkt Wie Lindau gegen Ferienwohnungen und Zweitwohnungen vorgeht q Lindau

Apropos Sport: Haben Sie seither noch Zeit, Ihrer großen Leidenschaft, dem Fußballspielen nachzugehen?

Rüdiger und ich nicht. Flo spielt regelmäßig Fußball am Dienstag. Deshalb können wir dienstags auch nie etwas mit der Band machen, weil das für ihn das Heiligste ist. Ich habe aber vollstes Verständnis dafür. Er soll solange Fußballspielen, wie er das kann.

Eines haben Sie aber seit ihrem letzten Auftritt im Jahr 2006 nicht geschafft: Fußballerisch dümpelt die Region weiter im Niemandsland. Der FV Ravensburg ist als Oberligist der höchstklassigste Club. Die SpVgg Lindau spielt aktuell lediglich in der Kreisliga.

Ja, Mist, müssen wir uns jetzt darum kümmern?! Okay, ich werde in Lindau eine flammende Ansprache halten, dass die Eltern ihre talentierten Kinder gefälligst in den Fußballverein schicken sollen und alle im fußballfähigen Alter sich anstrengen sollen, dass da was nach oben geht in der Region (lacht).