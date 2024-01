Der Auftritt der Sportfreunde Stiller im seit Wochen ausverkauften Lindauer Club Vaudeville ist der erhoffte fröhlich-nostalgische Abend geworden. Von Herzschmerz-Balladen bis Fankurvensongs spielten die Sportis genau das, was die Besucher sich erhofften.

Es lief längst die Verlängerung. Über 100 Minuten, in denen das Lindauer Publikum, hüpfte, johlte und mitsang. Da kämpfte sich eine junge Frau an die Theke. Einen Zettel bräuchte sie. Dringend. Dazu einen Stift. Sie müsse Peter schnell etwas schreiben.

Mit Peter meinte sie Sänger Peter Brugger. Aber auf den Zettel kritzelte sie keine Handynummer, sondern eine Botschaft. „Wellenreiten“, stand darauf. Es war eines der ganz wenigen bekannten Lieder, die die Sportis bis dato noch nicht gespielt hatten.

„Ein Mega-Konzert“

Bevor Daniela aus Wangen den Zettel einsteckte, sprudelte es noch aus ihr heraus: „Ein Mega-Konzert. Es ist mein insgesamt fünftes Mal mit den Sportfreunden heute“, erzählt die 37-Jährige. „Vor 15 Jahren habe ich die Sportis in Ischgl das erste Mal live gesehen. Aber heute gefällt es mir am besten.“ Schnell ist sie danach wieder weg – geschluckt von den vor ihr hüpfenden, tanzenden und singenden Fans.

Ziemlich sicher hat Peter Brugger den Zettel nie gesehen. Denn keine zwei Minuten später erklingen die ersten Akkorde von „Wellenreiten“. Danielas Wunsch erfüllte sich also schnell.

Eine Reise durch die Bankgeschichte

27 Lieder in 125 Minuten spielen die Sportis. Es ist quasi ein Best-of aus 28 Jahren Bandgeschichte. Klar - der Schwerpunkt liegt auf dem neuesten Album „Jeder nur ein X“, aber ansonsten fehlt fast nichts.

Bescheren den Fans einen unvergesslichen Abend im Lindauer Club Vaudeville (von links): Sportfreunde-Sänger Peter Brugger, Schlagzeuger Florian Weber und Bassist Rüdiger Linhof. (Foto: Timo Schoch )

Mit „Ibrahimović“ starten die Sportis mit einem Fußballlied. Beim vierten Song „New York, Rio, Rosenheim“ leuchten die Handys erstmals zahlreich und die hochgereckten Hände wiegen im Takt.

Gedenken an Franz Beckenbauer

Mit „Applaus, Applaus“ gedenken die Sportfreunde Stiller dem kürzlich verstorbenen Kaiser Franz Beckenbauer und setzen seinem Lebenswerk eine musikalische Hommage. Das schon von Anfang an geforderte „Ich Roque“ darf an diesem Abend als Zugabe genauso wenig fehlen, wie „Das Geschenk“ und „Ein Kompliment“.

Die Sportfreunde Stiller erfüllen alle Fanwünsche - nur „’54, ’74, ’90, 2006“ fehlt. Aber das fällt kaum ins Gewicht. Denn mit ihrem sympathischen Auftritt machen die Sportis auch das längst wett.

Brugger thematisiert Bandkrise

Denn das Konzert ist auch persönlich. Die tiefgreifende, sechsjährige Bandkrise, die 2022 endete, fehlt genauso wenig wie Bruggers flammendes Plädoyer für die Demokratie und den Kampf gegen den Rassismus.

Witzig, charmant, nett: Sänger Peter Brugger. (Foto: Timo Schoch )

Ansonsten ist Peter Brugger auch mit nun 51 Jahren ganz der Alte: markante Stimme, witzig, charmant, nett. Er trägt das gesamte Konzert über eine Schirmmütze aus durchsichtiger, roter Plastik. Bester Laune bezieht er selbst die jüngsten Gäste mit ein. Kinder, die ihre Eltern zum Konzert begleiten dürfen.

„Ist das euer erstes Konzert?“, fragt er von der Bühne einen jungen Mann. „Nein? Dann habt ihr uns bestimmt bald wieder vergessen.“ Dass dies vermutlich nicht der Fall ist, liegt an ihm und seinen Bandmitgliedern selbst.

Brugger singt vom anderen Ende der Halle

Denn die Dopamin-Schübe nehmen von Minute zu Minute zu. Irgendwann steht Brugger am anderen Ende des Club Vaudevilles, singt und spielt dort. Anschließend kämpft er sich durch die Menge wieder nach vorne zur Bühne.

Die Sportfreunde Stiller erfüllen alle Fanwünsche – nur „’54, ’74, ’90, 2006“ fehlt. (Foto: Timo Schoch )

Eine weitere Überraschung: Kurz vor dem Ende sitzt Brugger plötzlich am Schlagzeug und Florian Weber schnappt sich stattdessen das Mikrofon. „Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden“, singt er und die Menge geht freudetrunken mit. Der Club Vaudeville ist nun endgültig versunken in den Emotionen.

Am Ende sind alle total verschwitzt und überglücklich: die drei Bandmitglieder Peter Brugger, Schlagzeuger Florian Weber und Bassist Rüdiger Linhof - und natürlich das Publikum, das von den Sportis genau das bekam, was es sich erhoffte. Und das trifft natürlich auch auf Daniela zu.