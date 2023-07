Die Sozialstation Lindau ist berufliche Heimat und noch viel mehr

Bei der Sozialstation Lindau geht es immer um Menschen — und so standen ihre Mitarbeitenden, ohne die die Segen bringende Arbeit der Sozialstation gar nicht möglich wäre — im Mittelpunkt der Jubiläumsfeier zu „50 Jahre Sozialstation Lindau“.

Der Pfarrsaal im Gemeindezentrum St. Josef in Reutin war voll besetzt, denn es waren bewusst auch die Partner eingeladen. Sascha Luzecki, seit einem Jahr Geschäftsführer der Sozialstation Lindau, betonte, dass das Fest als Dankeschön gedacht sei. „Wir möchten unseren Mitarbeitenden unsere Wertschätzung für ihre herausfordernde Arbeit aussprechen.“ Darüber hinaus solle den Partnern für die Akzeptanz und Unterstützung gedankt werden, ohne die es nicht gehen würde. Oft heiße es „bitte spring mal hier oder da ein“, und schon falle ein geplanter Ausflug ins Wasser.

Natürlich gehörte neben einem gemütlichen Grillabend zum Fest ein Rückblick, für den einige der Menschen der ersten Stunden aufs Podium gebeten wurden, ohne die es die Sozialstation Lindau heute wohl in dieser Form nicht geben würde. Sie schlugen einen Bogen von den Anfängen ins Heute: Günther Lohbrunner, Karl Kurz, Uschi Krieger, Hermann Klein, Gerd Gruber, Uwe Birk, Uli Gebhardt und Gerhard Fehrer erzählten von ihren Rollen in der Geschichte der Sozialstation Lindau.

Sascha Luzecki verdeutlichte anhand einiger Zahlen, was die Mitarbeitenden der Sozialstation Lindau allein im Jahr 2022 bewirkt haben: 119.804 ambulante Hausbesuche, 63.875 Essen auf Rädern, 6914 Belegungstage in der Tagespflege, Integrationshilfe für 32 Kinder und Jugendliche und vieles mehr. „Das sind für mich Gänsehautmomente. Diese Leistungen verdienen riesigen Respekt und einen großen Applaus für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!“ Was in der Realität hinter diesen Zahlen steckt, brachte Brigitte Mair auf den Punkt: „Ich finde es sehr schön, dabei zu helfen, dass die Leute möglichst lange in ihrem Zuhause bleiben können.“ Brigitte Mair ist examinierte Krankenschwester und arbeitet seit 25 Jahren in der ambulanten Pflege der Sozialstation Lindau. „Ich bin damals als junge Mama dazugekommen, weil sich die Arbeitszeiten super mit unserem Familienleben verbinden ließen.“ Sie habe auf 400–Eurobasis begonnen und später aufgestockt. „Es gefällt mir sehr, die Leute in ihrem Zuhause und so individuell wie möglich zu betreuen. Wir sind Gäste im gewohnten Lebensumfeld unserer Kunden, in dem sie sich wohl fühlen.“ Die Sozialstation Lindau, so sagt sie weiter, sei ein sehr guter Arbeitgeber. Obwohl aktuell über 300 Leute bei der Sozialstation arbeiten und nicht mehr jeder jeden kenne „ist immer noch alles sehr familiär. Mit Sascha Luzecki haben wir auch wieder einen Geschäftsführer, bei dem die Türe immer offen ist — du kannst jederzeit zu ihm kommen und dein Anliegen vorbringen.“

Die familiäre Atmosphäre lobte auch Marlies Klauber. Sie ist seit 21 Jahren als Pflegehelferin bei der Sozialstation Lindau beschäftigt. „Ich fühle mich in der Sozialstation als Mensch zu hause. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, was ja dazugehört, wenn Menschen zusammenarbeiten, können wir immer darüber reden — mit den Kunden, den Kolleginnen und Kollegen und den Vorgesetzten. Wir sind immer füreinander da und ein großartiges Team.“ Sie habe am Schulungs– und Ausbildungssystem der Sozialstation teilgenommen, das sehr gut sei und das jeder „mit gesundem Menschenverstand locker schafft“, und nehme immer wieder an Fortbildungen teil. Eine Pflegehelferin dürfe alle nichtmedizinischen Helferdienste erledigen, beispielsweise Kompressionsstrümpfe anziehen, Frühstück richten, die Kunden waschen, duschen, anziehen und vieles mehr. „Ich bin sehr glücklich bei der Sozialstation arbeiten zu können. Sie ist meine beruflich Heimat und sehr viel darüber hinaus.“

Begonnen hatte das Jubiläumsfest mit einem feierlichen ökumenischen Wortgottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef, mit dem Chor „Cantilago“ und Pfarrer Matthias Vogt von der St. Verena–Versöhnerkirche. Vogt beschrieb die Sozialisation Lindau als erweiterte Familie, die sich seit 50 Jahren um alte und kranke Menschen und ihre pflegenden Angehörigen kümmere. Die Sozialstation sei nicht nur als Institution wertvoll „sondern ihr alle seid wertvoll. Nur miteinander kann etwas so Großes gelingen.“