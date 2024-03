Im letzten Heimspiel der Schach-Landesliga Oberschwaben haben die Lindauer Denksportler beinahe die Sensation geschafft und dem verlustpunktfreien Tabellenführer SF Mengen Punkte abgeknöpft. Die wohl bisher beste Mannschaftsleistung des Schachclubs Lindau wurde wie so oft in dieser Saison aber nicht belohnt, was sich auch in der Tabelle niederschlägt.

Gegen die durchwegs besser besetzten Gäste erwischten die Lindauer am vergangenen Sonntag einen optimalen Start: Nach zwei Remispartien zum Auftakt durch Alfons Raiber und Alwin Zimmermann an den Brettern vier und acht gewannen die Lindauer die erste Partie, als Thomas Jäckel am zweiten Brett einen energischen Königsangriff siegreich zum Ende führte. Nun schien sogar ein Sieg möglich, da mehrere Stellungen mit guten Chancen für Lindau entstanden waren. Noch vor der ersten Zeitkontrolle gingen aber zwei Partien überraschend verloren, da Karl Steudel am Spitzenbrett eins und Stefan Greussing an Brett drei zu risikoreich agierten und beide zum 2:3-Zwischenstand aufgeben mussten.

Lange Endspiele gehen an den Spitzenreiter

Wenig später sorgte der Jüngste im Team, Julius Weissenberger, am fünften Brett mit einer schönen Kombination für den Ausgleich zum 3:3, womit wieder Hoffnung auf ein 4:4 aufkam. In zwei langen Endspielen konnte aber zunächst Heiko Roth an Brett sieben seine Verteidigung nicht halten und verlor. Im Sinne der Mannschaft musste deshalb Günter Scherbaum am sechsten Brett ein promptes Remisangebot des Gegners im Sinne der Mannschaft ablehnen. Er spielte weiter und verlor zum 3:5-Endstand. „Ausgerechnet gegen den Tabellenführer eine mehr als ärgerliche Niederlage“, heißt es in der Lindauer Mitteilung.

Lindau liegt auf dem drittletzten Tabellenrang. Am Sonntag, 21. April, beendet der Schachclub die Saison auswärts beim Post SV Ulm und hofft nach fünf sieglosen Partien mal wieder auf einen Erfolg.