Die schnellsten Läufer aus dem Landkreis Lindau kommen aus Bodolz und Weißensberg: Joshua Hampp beendete den Drei-Länder-Marathon in knapp über drei Stunden. Valeria Kleiner lief den Halbmarathon in 1:22 Stunden. Beide Sportler wurden nun von der „Lindauer Zeitung“ geehrt und schmieden schon Pläne für ihren Start in Lindau im kommenden Jahr.

Valeria Kleiner (rechts) war die schnellste weibliche Läuferin aus dem Landkreis Lindau beim Drei-Länder-Marathon über den Halbmarathon. (Foto: Veranstalter )

52 Sekunden. Eine knappe Minute ‐ hauchzart vorbei an der imaginären Schallmauer. Aber so fehlten Joshua Hampp nach 42,1 Kilometern dann eben jene 52 Sekunden, sonst hätte er den Drei-Länder-Marathon in unter drei Stunden zurückgelegt. Der 34-jährige Softwareentwickler hat auch eine Erklärung parat: „Der Pacemaker war sechs Minuten zu langsam“, erzählt der Bodolzer.

Tempomacher ist zu langsam

Wenn der Tempomacher seiner Aufgabe als Zugmaschine nachgekommen wäre, dann hätte Hampp wohl die drei Stunden geknackt. „Ich war schon etwas am Limit, aber wenn man den Pacemaker sieht, dann geht vielleicht noch etwas“, sagt er.

Trotzdem freut er sich, dass er jetzt von der „Lindauer Zeitung“ als Kreismeister geehrt wurde. „Nun bin ich erfolgreicher beim Laufen als im Radsport“, scherzt er. Denn eigentlich kommt Hampp vom Ultraradfahren. Dabei legt er Distanzen von mehr als 500 Kilometern auf dem Fahrrad zurück. Am Rennen von Wien nach Barcelona ‐ rund 2.700 Kilometer über die Alpen ‐ war er beispielsweise auch schon dabei.

Vom Radfahren bekam ich Knieprobleme. Joshua Hampp

Seine Teilnahme am Drei-Länder-Marathon glich deshalb mehr einem Verlegenheitsstart. „Ich bekam vom Radfahren Knieprobleme und habe deshalb im August mit dem Laufen begonnen“, erzählt Hampp. Die Knieprobleme wurden beim Laufen zwar nicht besser, und hinderten ihn auch an einer guten Vorbereitung, trotzdem legte er den Halbmarathon in Kressbronn in 1:27 Stunden zurück. Es war allerdings sein einziger Wettkampf vor dem Drei-Länder-Marathon mit Start am Lindauer Hafen und Ziel in Bregenz.

Auch für Valeria Kleiner ist das Laufen nur ein Teilbereich ihrer sportlichen Ambitionen. Denn die ehemalige Profifußballerin aus Weißensberg hat seit zwei Jahren eine Triathlonprofilizenz. Meist startet sie dabei über die Halbdistanz.

Dann absolviert sie nach 1,9 Kilometern Schwimmen und 80 Kilometern Radfahren erst den Halbmarathon. „Der Drei-Länder-Marathon war mein erster reiner Halbmarathonstart“, sagt die 32-Jährige. Ihre Halbmarathonbestzeit von 1:24 Stunden, die sie bei einem Triathlonwettbewerb aufstellte, unterbot sie deshalb um rund zwei Minuten. „Meine Saison war Mitte Oktober diesen Jahres eigentlich schon vorbei“, erzählt sie. Doch sie hatte Lust, sich nochmals richtig zu belasten und nahm deshalb für das Wangener Team Sport Haschko am Drei-Länder-Marathon teil.

Schwester Paulina startet mit Valeria Kleiner

Mit ihrer Schwester Paulina stand Valeria Kleiner an der Startlinie. Ein besonderer Moment für die Triathletin, die als Marketingmanagerin bei der Stiftung Liebenau in Ravensburg arbeitet. Dazu wurden die Beiden von vielen Freunde und ihrer Familie am Streckenrand angefeuert. Auch die vielen bekannten Gesichter waren ein besonderes Erlebnis für Valeria Kleiner.

Mein Ziel ist es, an einem Ironman teilzunehmen. Valeria Kleiner

Wie gut, dass es neben einer großen Flasche Sekt und einer Siegermedaille noch einen Startplatz für das kommende Jahr von der „Lindauer Zeitung“ gab. „Mein Ziel ist es, an einem Ironman teilzunehmen“, verrät Valeria Kleiner. „Da sollte ich aber schon vorher einmal einen Marathon gelaufen sein.“

Das hat sie sich im nächsten Jahr beim Drei-Länder-Marathon vorgenommen. Und da will sie das schaffen, was Joshua Hampp knapp verpasste: unter drei Stunden zu bleiben. Wenn der Pacemaker mitspielt, sollte ihr dieses Vorhaben dann auch gelingen.