Nach den Protestaktionen am Montag hören die Landwirte in der Region nicht auf. Sie demonstrieren weiter. Am Mittwoch und am Freitag sind zwei angemeldete Demonstrationen im Landkreis geplant.

Die Traktoren sind am Mittwoch ab 10.30 Uhr wieder auf den Straßen. Laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes geht es an der Turnhalle in Hergensweiler los, dann weiter nach Hergatz, Opfenbach und Niederstaufen. Von 13 Uhr bis 14 Uhr seien Straßen in Niederstaufen, Schlachters und Rothkreuz betroffen und am Nachmittag bis 16 Uhr Straßen in Hergensweiler. Die Veranstalter der Aktion werden in der Mitteilung nicht genannt.

Am Freitag, 12. Januar, plant dann der Bauernverband einen Protestzug durch das Lindauer Stadtgebiet und bis nach Hergatz. „Das ist unser Protest hier in Lindau“, sagt Andreas Willhalm, stellvertretender Kreisobmann beim bayerischen Bauernverband. Der Lindauer Obstbauer hatte sich mit 100 Bäuerinnen und Bauern schon am Montag auf den Weg nach Ravensburg gemacht, um dort an einer Protestaktion teilzunehmen.

Laut Landratsamt sind die Traktoren von 9 bis 12 Uhr auf den Straßen. Los fahren die Bauern in der Robert-Bosch-Straße. Mit ihren Traktoren machen sie sich über die Bregenzer Straße und den Berliner Platz auf den Weg auf die Insel.

Mit Traktoren über die Insel bis nach Hergatz

Ihre Route führt bis zum Kreisel an der Thierschbrücke. Dort drehen sie um, verlassen die Insel und fahren über den Berliner Platz, Schönbühl und Rothkreuz nach Hergensweiler.

Weiter geht es dann nach Hergatz, wo eine Kundgebung geplant ist, berichtet Willhalm. Um 12.05 Uhr wollen alle an einer Anlage für Grastrockung in der Nähe der Firma Thomann in Hergatz ankommen.

„Die Uhrzeit ist symbolisch“, sagt Andreas Willhalm. „Denn es ist fünf nach 12.“ Denn die Forderungen bezüglich des Agrardiesels und der Steuern seien nur die Spitze des Eisbergs.

Staus im Lindauer Stadtgebiet

200 Teilnehmer sind laut Polizei Lindau für den Protestzug angemeldet. Die Beamten rechnen mit Staus und Verzögerungen im Verkehr. „Das wird wohl nicht anders möglich sein“, sagt ein Lindauer Polizist. „Aber wir hoffen, dass wir es in Grenzen halten können.“

Wie das Landratsamt mitteilt werden die Streckenabschnitte nicht gesperrt. „Betroffenen Autofahrern wird empfohlen den Bereich weiträumig zu umfahren und für Fahrten eventuell auch mehr Zeit einzuplanen“. heißt es. Wegen den an- und abfahrende Traktoren aus dem gesamten Landkreis sind auch auf den Nebenstraßen mit Staus zu rechnen. Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert.