An einen seiner ersten Texte kann sich Schoch noch gut erinnern. Es handelte sich um eine Geschäftsaufgabe. Das Ende einer Institution. Eine ältere Dame ging in den wohlverdienten Ruhestand ‐ nach über 50 Jahren. Schoch ließ in einer Geschichte ihre Arbeit nochmals Revue passieren und verband es mit einem kleinen Porträt. Am Tag, als der Text in der Zeitung erschien, klingelte es in der Redaktion und die Dame stand vor ihm. Lächelnd übergab sie ihm eine Tafel Schokolade. „Der Text ist so toll geworden“, erklärte sie erfreut und bedankte sich herzlich.

Eine wunderschöne Rückmeldung, die motiviert und genau das ist, was sein Ziel ist: dem Leser mit schönen Geschichten, interessanten Themen täglich eine kleine Freude machen, aus und über die Region informieren sowie Emotionen wecken.

Volontariat bei Haller Tagblatt und Südwestpresse

Das versucht Schoch nun schon seit über 20 Jahren ‐ sei es bei seinem Volontariat beim Haller Tagblatt und der Südwestpresse Ulm oder bei der Schwäbischen Zeitung und beim Donaukurier in Ingolstadt. Zuletzt arbeitete er im Lokalsport für die Region Allgäu und Oberschwaben. Seit dem 15. Oktober ist er jetzt für die Lindauer Lokalredaktion tätig.

Geboren ist Schoch 1976 in Heilbronn, aufgewachsen in der Wiege der Bausparkasse, in Wüstenrot. Nach der Realschule, der Ausbildung zum Energieelektroniker folgten anschließend das fachgebundene Abitur und ein BWL-Studium. In seiner Freizeit treibt Schoch viel Sport, trifft sich gerne mit Freunden, malt, taucht, reist, röstet Kaffee, liebt die Berge und den Bodensee ‐ und natürlich schöne Geschichten über Land und Leute.