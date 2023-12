Die Islanders müssen gegen Passau siegen

Es läuft derzeit nicht allzu gut bei den EV Lindau Islanders. In der Eishockey-Oberliga Süd hat die Mannschaft von Cheftrainer John Sicinski drei Spiele in Folge verloren. In den vergangenen acht Partien gab es nur einen Sieg sowie zweimal wenigstens einen Punkt bei den Niederlagen nach Verlängerung gegen den SC Riessersee und die Stuttgart Rebels. Im Kampf um die Play-off-Qualifikation wollen die Islanders im Schlussspurt des Jahres wieder zulegen. Am Freitag hatten die Lindauer spielfrei, am Sonntag (18 Uhr) geht es zu Hause in der BPM-Arena gegen den Vorletzten EHF Passau Black Hawks.

In Passau gewannen die Lindauer am 1. Dezember klar mit 6:0 - an diese Leistung beim bisher letzten Dreier wollen die Islanders am Sonntagabend anknüpfen. Denn gerade das vergangene Wochenende war überhaupt nicht nach dem Geschmack von Sicinski und der Fans. Gegen den Deggendorfer SC (0:5) und bei den Bayreuth Tigers (3:8) kassierten die Lindauer 13 Gegentore - das ist zu viel, um Spiele gewinnen zu können. „Am Ende konnten die Bayreuther machen, was sie wollten“, haderte Sicinski. „Das hatte bei uns nicht mehr viel mit Eishockey zu tun.“

Viel Überzahl- und Unterzahltraining

Das große Problem seiner Mannschaft war zuletzt das Spiel in Überzahl. „Unsere Überzahl hat quasi nicht existiert“, meinte Sicinski über die Partie bei den Tigers. „Bayreuth hatte in Unterzahl bessere Chancen, das ist traurig und darf uns eigentlich nicht passieren.“ In der dank des spielfreien Freitags etwas längeren Trainingswoche hat Sicinski das Überzahl- und Unterzahlspiel trainieren lassen. „Weil wichtige Spieler gefehlt haben, hat auch ein wenig das blinde Spielverständnis gefehlt“, sagt der EVL-Trainer. „Dazu haben sich die Spieler unter Druck setzen lassen, die schwache Überzahl war natürlich in den Köpfen.“

Helfen soll aber Sonntag wieder Andreas Farny. Der „absolute Führungsspieler“, wie ihn Sicinski nennt, ist nach seiner Verletzung wieder ins Training eingestiegen und soll gegen Passau sein Comeback geben. „Er spielt oft gegen die gegnerischen Topreihen und ich bin sehr froh, dass er wieder da ist“, meint Lindaus Trainer. Auch Verteidiger Eric Bergen steht wieder zur Verfügung. Patrick Raaf-Effertz wird dagegen noch genauso fehlen wie Daniel Stiefenhofer. Der erfahrene Verteidiger stand in den vergangenen Tagen laut Sicinski zwar mal wieder auf dem Eis. „Aber es geht ihm nicht gut genug, sein Comeback ist noch ungewiss.“

Die bisherigen Saisonduelle geben Zuversicht

Gegen den Vorletzten Passau „wollen wir den Resetknopf drücken“, meint Sicinski. Zwingend nötig sei aber, dass seine Mannschaft 60 Minuten lang eine gute Leistung aufs Eis bringt. Die fehlende Konstanz brachte die Islanders in den vergangenen Wochen immer mal wieder um Punkte - etwa bei der Heimniederlage gegen Stuttgart. Die direkten Play-off-Plätze sind zwar mittlerweile sieben Punkte entfernt, es sind aber auch noch mal 24 Spiele zu absolvieren. Und die bisherigen beiden Saisonspiele gegen Passau geben Lindau viel Zuversicht: Anfang der Saison hieß es in Lindau 6:1, zuletzt in Passau feierten die Islanders sogar einen 6:0-Erfolg. Aufpassen müssen die Islanders unter anderem auf Artus Sevcenko: Der ehemalige Lindauer wurde von den Black Hawks nachverpflichtet und kommt in zehn Spielen schon auf 13 Punkte.

Sicinski schaut aber lieber auf seine eigenen Spieler. Nach dem, was er in der Trainingswoche gesehen hat, geht der Trainer zuversichtlich ins Heimspiel: „Ich glaube, wir werden die richtige Reaktion zeigen.“