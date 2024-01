Die Heimat im Herzen

„95 Jahre werden nicht viele“, ist sich Charlotte Raguse sicher und freut sich darum umso mehr, dass sie eine dieser Wenigen ist, die dieses hohe Alter erreicht haben. Dabei hat sie in ihrem langen Leben so manches mitgemacht. „Wer hätte vor 58 Jahren gedacht, dass ich Dir als Bürgermeisterin zum 95. Geburtstag gratulieren würde?“, sagt Katrin Dorfmüller lachend und übergibt der Mutter ihrer längsten Freundin einen schönen Blumenstrauß und gratuliert im Namen der Stadt. Charlotte Raguse ist gerührt. Kaffee und Kuchen stehen bereit, der Prosecco auch. Hervorragende Voraussetzungen also für einen Kaffeeklatsch, bei dem es sich bestens über alte Zeiten sprechen lässt.

„Ich weiß noch, wie du meine Kleider trocken geföhnt hast, als ich ins Wasser gefallen bin und mich nicht heim getraut habe“, erinnert sich Katrin Dorfmüller. Auch an den kleinen, weißen Fiat 500 hat sie lustige Erinnerungen. Mit diesem fuhr Charlotte Raguse täglich zur Arbeit und nahm sämtliche Kinder aus der Nachbarschaft auf die Insel mit. Das war in den 1970er-Jahren. Damals arbeitete Charlotte bei der IHK, die zu dieser Zeit noch im Sünfzen-Gebäude war, und die Kinder aus dem Giebelbach besuchten die Insel-Grundschule. Die Kinder waren die Freundinnen ihrer Tochter, und so saßen sie manchmal zu sechst in dem winzigen Auto. Manchmal, wenn auch die Brüder der Freundinnen mitfahren durften, sogar zu acht. „Und einmal ist mitten auf dem Bahnübergang der Motor ausgegangen. Und die Schranke ist zugegangen. Da sind wir alle schnell ausgestiegen und haben geschoben.“ Katrin Dorfmüller lacht und betont, dass sie ihre tadellose Rechtschreibung den unerbittlichen Übungen verdankt, mit denen Charlotte Raguse ihre Tochter und sie für den Übertritt aufs Gymnasium vorbereitete. Jeden Tag der dritten und vierten Klasse, die Ferien mit eingeschlossen, gab es ein Diktat. Dies korrigierte sie mit spitzem Rotstift und ließ jedes falsche Wort dreimal schreiben.

An all das kann sich Charlotte Raguse zwar nicht mehr wirklich erinnern, daran, wie sie vor 78 Jahren nach Lindau kam, umso mehr. 1929 in Römerstadt geboren, wuchs Charlotte, die damals noch Springer hieß, zusammen mit ihrem jüngeren Bruder wohlbehütet in einer angesehenen Fabrikanten- und Kaufmannsfamilie auf. Ihr Großvater war der Bürgermeister des kleinen Städtchens gewesen, ihr Vater betrieb eine Leinenweberei. Die Familie war gut situiert und hatte sogar einen eigenen Wald, in den die Kinder den Großvater wie auch den Vater bei deren Spaziergängen begleiteten. Politisch gehörte das kleine Städtchen am Fuße des Altvatergebirges bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1918 zu Österreich-Ungarn. Als es dieses Staatenkonstrukt nicht mehr gab, bildete sich aus vielen einzelnen Kulturgruppen der Region die Tschechoslowakei. Mit dazu gehörten auch die seit dem Mittelalter dort lebenden deutschsprachigen Menschen, die sich Sudetendeutsche nannten.

Als Adolf Hitler dieses Gebiet 1938 annektierte, begrüßten dies viele von ihnen, weil sie als Minderheit nicht gut behandelt wurden. Nach Ende des Krieges wurden Deutschstämmige von dort vertrieben und flohen nach Deutschland und Österreich. So auch die Familie von Charlotte Raguse. „Mein Vater hat schon gewusst, dass der Krieg schlecht ausgehen wird“, erinnert sich Charlotte und erzählt, dass er entsprechende Vorbereitungen getroffen hatte, um nach dem Krieg, in Vorarlberg, wo Verwandte lebten, neu anzufangen. „Mindestens zweimal war er in Lindau. Einmal, das war 1942, durften wir mit. Ich weiß noch, wie ich gestaunt habe, wie schön der See und der Hafen ist.“ Am Ende kehrten sie zurück und blieben. Dank diverser Flüchtlingsprogramme baute der Vater ein Haus, richtete sich erst dort, später auf der Insel, in der Schafsgasse, den Laden „Betten Springer“ ein, den alte Lindauer noch kennen. Zuerst starb der Großvater, dann kam der Bruder in den Bergen tragisch ums Leben, bald darauf starb der Vater. Eine Zeit lang führte Charlotte das Geschäft mit den Aussteuer- und Bettwaren noch weiter, bis sie bei der IHK anfing. Heute ist ihr Lindau längst zum zweiten Zuhause geworden. Doch ihre wahre Heimat ist Römerstadt. Die trägt sie im Herzen.

Was muss man tun, um 95 Jahre alt zu werden, will die Bürgermeisterin wissen. Charlotte Raguse hat die Antwort: Gesund leben, viel Quark essen, Leberwurst und Schokolade.