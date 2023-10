Das Theater Lindau präsentiert „Die gestiefelte Katze“ (Foto: Klaus Zinnecker) nach einem Märchen der Brüder Grimm für Zuschauer ab vier Jahren. Das Publikum darf sich am Samstag, 11. November, um 16 Hinterbühne auf bestes Figurentheater freuen. Mit Speck fängt man Mäuse, mit Korn die Rebhühner und mit List den bösen Zauberer, schreibt das Theater. Die Katze hat es geschafft. Der böse Zauberer ist tot, ihr Herr ist König und glücklich verheiratet und sie ist erste Ministerin! Ein Stück, das alle Generationen begeistert und über das man auch Tage später noch lachen kann ist zu sehen auf der Hinterbühne. „Die gestiefelte Katze“ ist eine Produktion des Theater Zitadelle. Die Spieldauer beträgt 50 Minuten (keine Pause). Karten kosten für Kinder sechs Euro, für Erwachsene acht Euro. Karten gibt es an der Theaterkasse, per Mail: theaterkas [email protected] sowie bei allen Reservix Vorverkaufsstellen.