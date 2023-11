An der Spitze des Lindauer Finanzamtes gibt es einen Wechsel. Jörg Piper geht in den Ruhestand. Über die Leistung des scheidenden Kapitäns und den Mann, der auf ihn folgt.

Mehr als zehn Jahre wurde das Finanzamt Lindau von einem geführt, der mit Meeresblick aufgewachsen ist und sich deswegen ‐ laut der humorigen Vermutung des Festredners und Vizepräsidenten des Landesamts für Steuern, Christoph Habammer ‐ dereinst nach Lindau beworben hatte, um auch hier von seinem Büro aufs Meer blicken zu können. Jörg Piper hatte offensichtlich die Nähe zum Wasser derart genossen, dass er trotz Verlockungen seitens der Finanzbehörden nicht mehr von hier wegwollte bis zum Ende seiner aktiven Zeit.

Das Ende seines Arbeitslebens wurde im Alten Rathaus, in dem ja seitens des Stadtrates auch ständig um Finanzen gerungen wird, feierlich besiegelt ‐ und sein Nachfolger im Amt, Boris Koch, offiziell vorgestellt.

Ein Kapitän, der immer auf seine Crew setzt

In der launigen Festrede Christoph Habammers, aber auch bei der Ansprache der Personalratsvorsitzenden Christine Bittl klang durch, dass Piper wie ein Kapitän versucht hatte, das Schiff Finanzamt Lindau möglichst ruhig durch alle Wellen und Winde der Veränderung zu steuern, wohl wissend, dass ein Kapitän ohne seine Crew völlig verloren wäre.

Dieses Vorhaben hat der gebürtige Hamburger offensichtlich erfolgreich umgesetzt. Piper habe es auch verstanden, sein Team wie eine eingeschworene Familie zusammenzuschweißen und dabei auch die Passagiere, also die Kunden, nicht zu ignorieren.

Die Einführung der Computer erlebt

In seiner Amtszeit, vor seiner Zeit in Lindau, hat er in den 1980er Jahren die Einführung der Computer erlebt, die im Endeffekt weniger Arbeitserleichterung denn Arbeitsverdichtung mit sich gebracht hätten. Frauen in verantwortlichen Positionen seien damals noch in der Minderheit gewesen. „Das hat sich glücklicherweise grundlegend geändert“, so Piper „Heute finden wir sie in leitenden Positionen, da haben flexible Arbeitszeitmodelle entscheidend mitgeholfen“, freute er sich mit Blick auf seine Stellvertreterin Annette Riebling, die auch dem neuen Chef, Boris Koch, als Stellvertreterin zur Seite stehen wird.

Auch der Vizepräsident der Steuerberaterkammer, Günter Helmhagen, lobte die ruhige und transparente Art des scheidenden Lindauer Finanzamtskapitäns, freut sich aber auch auf die Zusammenarbeit mit Nachfolger Koch.

Boris Koch im „schönsten Finanzamt Deutschlands“

Auf einen maritimen Hintergrund kann Boris Koch nicht zurückgreifen. Ihm liegt das Eisenbahnwesen näher, entsprechend auch seine Bilder, mit denen er seine neue Position beschreibt. Da Koch seit Juni im „schönsten Finanzamt Deutschlands“ (Aussagen von Habammer, Piper und Koch selbst) im Führerstand des Zugs Finanzamt Lindau sitzt, hatte die Belegschaft bereits Zeit, sich vom Wasser auf die Schiene umzugewöhnen.

Digitalisierung und dünne Personaldecke

Boris Koch weiß aber auch als Lokführer, dass ohne sein Personal nichts geht, der Zug sich immer weiter in Richtung Digitalisierung bewegen muss ‐ und das bei dünner Personaldecke. Wie bei der Deutschen Bahn hautnah zu erleben, gäbe es da beim Umbau Probleme und Pannen. Boris Koch hoffe aber, dass dieser Umbau keine allzu großen Störungen im Betrieb verursachen und vor allem die Fahrgäste nicht zu sehr verärgern wird.

Sicher und überzeugend präsentierte sich der musikalische Part der Feststunde, das Trompetenquartett der Musikschule Lindau und sein Lehrer Hermann Ulmschneider. Das drückte laut Christoph Habammer nicht nur den Altersdurchschnitt der Anwesenden „gewaltig nach unten“, sondern unterhielt das Publikum auch begeisternd zuverlässig.