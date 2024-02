Die Feuerwehr kann nicht Dienstleister der Bahn sein

Die Vermutung stand schon eine Weile im Raum, jetzt ist es raus: Die Bahn hat keinen Servicepartner, der Reisende im Notfall verlässlich aus einem steckengebliebenen Aufzug befreit. Dass sie jetzt nicht nur den kaputten, sondern auch den funktionierenden Aufzug außer Betrieb gesetzt hat, ist darum konsequent. Allerdings kommt die Einsicht viel zu spät. Und langfristig gelöst ist damit noch nichts.

Es ist schon ein Unding, dass der Aufzug ständig kaputt ist und die Bahn die Reparatur nicht nachhaltig hinbekommt. Ein Skandal ist, dass sie die Konsequenzen auf andere abwälzt.

Denn die Bahn hat ganz offensichtlich schon lange ein Problem mit ihrem Servicepartner, ansonsten hätte die Feuerwehr nicht 16 Mal ausrücken müssen. Dienstleister der Bahn zu spielen, ist sicher nicht Aufgabe einer ehrenamtlichen Wehr.

Die Bahn muss also dringend eine neue Servicefirma finden. Am besten eine, die vor Ort ist. Vor allem aber muss sie ihren dauerstreikenden Aufzug in den Griff bekommen und ihn endlich so reparieren (oder austauschen), dass er danach verlässlich funktioniert. Oder sie muss eben Alternativen bauen. Auch, wenn diese teuer und kompliziert sind.

Denn selbstverständlich ist es keine dauerhafte Lösung für „Reisende mit Mobilitätseinschränkung“, sich jedes Mal, wenn sie den Bahnhof benutzen möchten, am Tag vorher bei der Bahn zu melden. Außerdem wird der Aufzug auch von Menschen mit Fahrrädern, Kinderwägen oder schweren Koffern benötigt.

Das Siegel „barrierefrei“ hat dieser Bahnhof jedenfalls nicht verdient. Und die Bahn muss sich beeilen, damit der Bahnhof, der kurz nach seiner Eröffnung bereits wegen fehlender Toiletten jede Menge Schlagzeilen machte, nicht komplett zur Lachnummer wird.