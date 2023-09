An die zehn Experten von Bahn, Politik und Stadt sitzen im Alten Rathaus: Sie sollen Antworten geben auf die brennenden Fragen und Sorgen der Lindauer Bevölkerung in puncto Bahnverkehr. Deutlich wird beim Info–Abend der Stadt: Es sind viele Details, die das Umsetzen der Zwei–Bahnhofs–Lösung erschweren. Warum noch viel Geduld gefragt ist.

Es gibt die Kritik an schlechten Anschlüssen. Das Umfeld des Bahnhalts Reutin löst immer wieder Unmut aus. Anwohner sorgen sich über die Erreichbarkeit des Gleisdreiecks in Aeschach. Und da ist die Kritik, dass im Inselbahnhof Gleise gekürzt werden sollen — obwohl doch mit Blick auf den Klimaschutz noch deutlich mehr Menschen Züge nutzen sollen.

Es gibt vieles, über das in Lindau in puncto Bahnverkehr lebhaft diskutiert wird. Vor einem Jahr habe die Stadt die wachsende Kritik zum Anlass genommen, einige Punkte noch einmal intensiver zu prüfen, sagte Oberbürgermeisterin Claudia Alfons in ihrer Begrüßung.

Interesse an Info–Abend ist groß

Die Fakten und Aussichten, die dabei auf den Tisch gekommen sind, will die Stadt nun den Interessierten mitteilen. Das sind rund 100 Besucher und Besucherinnen im Alten Rathaus, aber auch jene, die den Abend digital verfolgen. Bis Freitagvormittag haben weitere über 300 Menschen den Mitschnitt im Internet angeschaut.

Lindaus Bauamtsleiter Kay Koschka erinnerte an die Zeit vor rund zehn Jahren, als Ratsbegehren und Bürgerentscheid letztlich zu der heutigen Zwei–Bahnhofs–Lösung für Lindau führten. Damit war klar: Einen Hauptbahnhof Lindau gibt es nicht mehr.

Sondern fortan einen Bahnhof Lindau–Insel ausschließlich für „Vorortverkehre“ und eine neue Bahnverkehrsstation in Reutin für „Expressverkehre“, also den Fernverkehr wie Eurocity und ICE sowie Regionalexpresszüge (RE) in Richtung München, Ulm und Vorarlberg.

Experte für Schieneninfrastruktur gibt Überblick

Koschka zur Seite sitzt an diesem Abend ein Mann, der das Projekt Bahnknoten Lindau aus unterschiedlichen Perspektiven kennt: Florian Liese hat für die DB gearbeitet, bei der Bayerischen Eisenbahn–Gesellschaft BEG und ist jetzt im bayerischen Verkehrsministerium als Experte für Schieneninfrastruktur zuständig.

Er erinnerte daran, dass die ersten Weichen für das Lindauer Bahn–Projekt schon vor zehn Jahren gestellt wurden. Das Ziel sei gewesen: „Beide Bahnhöfe umsteigefrei aus allen Richtungen erreichen.“ Das löst im Rathaussaal bei manchen Zuhörern Schmunzeln aus.

Etwas breiter wird das Grinsen des Publikums, als Liese ein weiteres Ziel aus der Mitte der 2010er–Jahre nennt: „Fünf neue Bahnhalte“ zwischen Hergatz und den beiden Lindauer Bahnhöfen schaffen.

Vieles dauert länger als geplant

Denn ursprünglich fürs Jahr 2023 angedacht, ist heute klar: Bis in Hergensweiler, Schlachters, Weißensberg und Oberreitnau wieder ein Regionalzug hält, wird es noch viele Jahre dauern — falls denn erneute Prüfungen überhaupt ergeben, dass der Nutzen die ständig steigenden Kosten überwiegt. Das ist aktuell völlig offen, wird im Lauf des Info–Abends deutlich.

Beim Bahn-Info-Abend der Stadt erläutern Experten auch, wieso die 2015 angekündigte Wiedereröffnung der Bahnhalte zwischen Hergatz und Lindau immer noch nicht in Sicht ist. (Foto: Susi Donner )

Lediglich im Bahnhalt Lindau–Aeschach gibt es Chancen, dass bis Ende 2027 die Allgäu–Bahn dort wieder hält: Dann sollen nach Lieses Worten dort Bahnreisende zwischen den Regionalzügen aus und in Richtung München und Friedrichshafen umsteigen können — und das dann auch barrierefrei.

Lieses Präsentation mit vielen Grafiken, Rückblicken auf Ziele, welche Bahn und Politik vor acht bis zehn Jahren formulierten, sowie den heutigen Ausbaustand des Bahnknoten Lindau machen vor allem eines deutlich: Die Bahn braucht viel Vorlauf für ihre Arbeiten — in der Zeit wiederum können sich Situation und Ansprüche deutlich verändern.

Wenn plötzlich neue Züge und mehr Leute kommen

So hat die sogenannte Verkehrliche Aufgabenstellung (kurz VAST) der Bahn von 2013 noch keine Ahnung gehabt, dass Anfang der 2020er–Jahre aus der Schweiz mit der Linie 7 ein neuer Expresszug kommt, der im Wechsel mit dem Eurocity Zürich–München die Bahnreisenden im Stundentakt um den Bodensee fahren soll.

Kapazitätsgrenzen, sprich die derzeitige Infrastruktur in Lindau erlauben bisher aber keinen täglichen Verkehr dieses Zuges: Er rollt nur am Wochenende. Der Grund liegt unter anderem in der Zugzahlbegrenzung, die im Planfeststellungsbeschluss vor vier Jahren für die Aeschacher Kurve festgeschrieben wurde: Bei mehr Bahnverkehr wären die Schranken rund ums Gleisdreieck zu lange geschlossen.

Zwar haben sich nach vielen Debatten Stadträte, Bahn und weitere Beteiligte auf eine Lösung geeinigt: Eine Straßenbrücke zwischen Schienen und Holdereggenpark soll den Hasenweidweg mit der Holdereggenstraße verbinden. Doch die wird frühestens in fünf Jahren fertig sein, heißt es am Info–Abend.

Auch Straßenbau verzögert sich

Voraussichtlich im kommenden Jahr soll nach Lieses Aussage immerhin die — eigentlich schon für Ende dieses Jahres geplante — neue Verbindung von der Wackerstraße in Richtung Gleisdreieck gebaut werden. Die soll nicht nur sicherstellen, dass Blaulichtverkehr die Siedlungen im Bereich Giebelbach und Gleisdreieck erreicht.

Vielmehr sieht der Bahnfachmann Liese damit die Chance, dass ab Dezember 2024 die Zugzahl zwischen Reutin und Insel nicht länger begrenzt werden muss, weil dann die Bewohner des Gleisdreiecks ihre Wohnsiedlung übergangsweise über den Bahnübergang Heckenweg und die neue Straße erreichen könnten.

Dann dürfte zudem eine laute Kritik der Lindauer abebben: die schwierige Verbindung per Zug zwischen Insel und Reutin. So monierten Zuhörer, dass ein Anschluss von der Regionalbahn aus Friedrichshafen in den Fernverkehr in Reutin zu viel Zeit erfordere. So dass man sich lieber gleich per Auto dorthin zu Eurocity oder ICE fahren lasse.

Was die Bahn vor zehn Jahren auch nicht vorhergesehen hat: Dass die Bedeutung des Zugverkehrs wieder steigt. Dass mit Blick auf Klimaschutz viel mehr Menschen mit der Bahn unterwegs sein werden.

Neue Bahnkonzepte im Anrollen

Schon heute ist die Zahl der Bahnreisenden in der Region um gut 20 Prozent höher als vor wenigen Jahren. Geht es nach der Politik, soll sie sich bis 2030 sogar verdoppeln. Das erfordert einen dichteren Takt sowie neue und längere Züge. Darauf wies unter anderem Pro–Bahn–Vertreter Christian Moritz hin. Das ist aber auch den Landesregierungen bewusst.

Stuttgart will deshalb unter anderem eine Zugverbindung zwischen Karlsruhe, Ulm, Lindau und Vorarlberg schaffen, wie Martin Klust vom Verkehrsministerium Baden–Württemberg erläuterte. Und das mit maximal einmaligem Umsteigen in Ulm oder Friedrichshafen.

Liese wies zudem auf Vorarlberger und Schweizer Projekte hin: Danach wird der Schienenverkehr in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut, fahren deutlich mehr überregionale Züge.

Reicht der Platz für mehr Züge?

Viele in Lindau bezweifeln, ob die Station Reutin dafür überhaupt Platz hat. Schon jetzt gehe es dort eng zu, heißt es aus dem Publikum. Deshalb gebe es viele Verspätungen.

Verkehrsministerium und Bahn sehen jedoch keine Probleme. Zwar müssten teilweise Bahnsteige in Reutin etwas verlängert und auch zusätzliche Weichen eingebaut werden, sagte Liese. Doch grundsätzlich gebe es auf den vier Gleisen genug Kapazitäten.

Was den Insel–Bahnhof angeht, so sind die dort geplanten Gleiskürzungen umstritten. Aber sie sind beschlossen, betonte Liese. Ob sie wirklich kommen, ist am Info–Abend noch offen. Dafür wird klar: Der Zugverkehr auf die Insel wird zunehmen, wenn etwa die Züge aus München und Augsburg alle dorthin durchfahren, und zusätzlich die S7 aus der Schweiz ankommt.

Bis es so weit ist, wird zwar noch einige Zeit vergehen. Aber eines macht die Vielzahl an Infos dieses Abends allen Zuhörern deutlich: Bahnverkehr in und um Lindau erfordert, neben viel Geld, vor allem eines: sehr viel Geduld.